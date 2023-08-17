В Нарочи нашли штамм холеры 2 17.08.2023, 19:16

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Но не все так страшно, как кажется.

Юлия с двумя маленькими детьми 15 августа приехала из Минска на Нарочь искупаться и отдохнуть, но лишь ноги в озере помочила — напугало объявление о том, что в Нарочи обнаружен штамм холеры. В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья заявили, что обнаруженный штамм нетоксигенный, то есть он не может вызвать заболевание холерой, пишет Kraj.by.

— С восьмилетней дочкой Ангелиной и трехлетним сыном Даником приехала из Минска в гости к моей тете, которая живет в деревне Долгиново Вилейского района. Решили заехать на Нарочь искупаться. Недалеко от деревни Занарочь, возле оздоровительного центра «Нарочанка», увидели объявление о том, что в озере нашли холеру, поэтому купание и рыбалка запрещены. В воду не полезли, только ноги помочили, расстроились и поехали в Долгиново, — рассказала минчанка.

За комментариями издание обратилось в Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 17 августа там сообщили, что эпидемиологическая ситуация на территории Мядельского района стабильная.

— Существует более 200 различных серогрупп холерных вибрионов. Эпидемии и пандемии способны вызывать только токсигенные штаммы, — поясняют в областном центре. — До получения результатов определения степени токсигенности холерных вибрионов, выделенных из объектов окружающей среды, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе запрещение купания и рыбной ловли на контаминированном участке водоема. В ходе проведения подобных мероприятий в Мядельском районе при исследовании воды в районе пляжа оздоровительного центра «Нарочанка» токсигенных штаммов возбудителя холеры не обнаружено. При лабораторных исследованиях воды из указанного водного объекта выделен только нетоксигенный штамм, который не является возбудителем холеры.

На надзоре учреждения государственного санитарного надзора Мядельского района находятся семь зон рекреации.

— В настоящий момент несоответствий гигиеническим нормативам по санитарно-химическим микробиологическим показателям безопасности не установлено, — отмечают в центре. — На территории Минской области, в том числе Мядельского района функционирует система эпидемиологического слежения за холерой, которая включает бактериологический контроль за зараженностью водных объектов холерными вибрионами. Данный контроль проводится ежегодно, исследованию подлежит вода поверхностных водоемов, в том числе в местах массового и немассового купания.

Справка. Холера — острое инфекционное заболевание, с фекально-оральным механизмом передачи, вызываемое холерными вибрионами и характеризующееся в типичных случаях явлениями диареи и рвоты, быстро приводящих к обезвоживанию. Без лечения эта болезнь способна привести к летальному исходу. Ежегодно холерой заболевают от 1,3 до 4 миллионов человек во всем мире и от 21 000 до 143 000 человек умирают от нее.

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