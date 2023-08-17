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В Гродно решили не ждать дождя, а устроить рукотворный

  • 17.08.2023, 19:51
  • 2,186
В Гродно решили не ждать дождя, а устроить рукотворный

Фотофакт.

В ближайшие дни сохранится жаркая погода, дождей не ожидается. В МЧС Гродно решили не ждать осадков, а устроить «Дождь по расписанию».

— Чтобы немного охладить гродненцев от зноя, спасатели совместно с представителями Гродноводоканала проведут акцию «Доджь по расписанию» на самой оживленной площади Гродно, — сообщили спасатели.

В Гродно ждут всех желающих 18 августа, с 11.00 до 13.00 на площади Советской, чтобы охладиться и провести время с пользой.

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