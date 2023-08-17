В Гродно решили не ждать дождя, а устроить рукотворный
- 17.08.2023, 19:51
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Фотофакт.
В ближайшие дни сохранится жаркая погода, дождей не ожидается. В МЧС Гродно решили не ждать осадков, а устроить «Дождь по расписанию».
— Чтобы немного охладить гродненцев от зноя, спасатели совместно с представителями Гродноводоканала проведут акцию «Доджь по расписанию» на самой оживленной площади Гродно, — сообщили спасатели.
В Гродно ждут всех желающих 18 августа, с 11.00 до 13.00 на площади Советской, чтобы охладиться и провести время с пользой.