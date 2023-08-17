США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ России 17.08.2023, 20:40

Санкции введены из-за отравления Навального.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 17 августа, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали четыре сотрудника ФСБ.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Что явилось причиной для введения санкций

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального», - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека российского народа.

Отравления Навального

20 августа 2020 года, примерно за 30 минут полета обратно в Москву после предвыборной кампании в Томске и Новосибирске, Навальный тяжело заболел, что привело к экстренной посадке в Омске, где Навального лечили сотрудники местной больницы.

Правительство США считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального.

Сообщается, что в российской операции против Навального участвовали несколько человек, которые находились на местах как в Томске, так и в Омске, а также оперативники, которые координировали ситуацию издалека.

Эти люди сотрудничали, чтобы наблюдать за Навальным перед нападением, проникнуть в его гостиничный номер и применить химическое оружие к его личным вещам, а также попытались стереть любые доказательства своей операции после нападения.

Против кого именно США ввели санкции

Сегодня OFAC наложило санкции на:

Алексея Александровича Александрова — сотрудник Института криминалистики ФСБ;

Константина Кудрявцева — оперативник Института криминалистики ФСБ;

Ивана Владимировича Осипова — сотрудник Института криминалистики ФСБ;

Владимира Александровича Паняева — оперативник ФСБ.

По мнению США, они причастны к отравлению Навального. Они действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.

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