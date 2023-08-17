Apple начинает производство iPhone 15 в Индии 11 17.08.2023, 20:53

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Компания намерена ускорить вывод своих заводов из Китая.

Apple начинает производство iPhone 15 следующего поколения в Индии. Это сотрудничество должно сократить разрыв между операциями в Индии и основной производственной базой в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

Завод Foxconn Technology Group в Сриперумбудуре (Индия) готовится поставлять устройства всего через несколько недель после того, как они начнут поставлять с заводов в Китае, поскольку компания стремится быстро увеличить количество новых iPhone, поступающих из Индии.

Компания из Купертино, штат Калифорния, реализует многолетний проект по диверсификации производства за пределами Китая, снижая таким образом риски для цепочки поставок своих важнейших продуктов, поскольку напряженность между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой.

Индия же в свою очередь под руководством премьер-министра Нарендры Моди пыталась наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.

До iPhone 14 Apple собирала лишь часть своего iPhone в Индии, что отставало от производства в Китае на шесть-девять месяцев. Эта задержка была значительно сокращена в прошлом году, и на конец марта Apple произвела 7% своих iPhone в Индии.

Цель этого года состоит в том, чтобы приблизиться к паритету по срокам поставок из Индии и Китая, хотя, по словам анонимных источников издания, поставщики еще не уверены, что достигнут этого.

Компания Apple намерена ускорить вывод своих заводов из Китая. Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэньчжоу. Массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в Китае привели к недовыпуску почти 6 млн. iPhone Pro.

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