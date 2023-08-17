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Беларусь получила вертолеты Ми-35 от России

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  • 17.08.2023, 21:01
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Беларусь получила вертолеты Ми-35 от России

О количестве не сообщается.

В Министерстве обороны сообщили 17 августа о том, что Беларусь получила от России вертолеты Ми-35.

Как пояснили в пресс-службе Минобороны, на вооружение в белорусскую армию поступили российские вертолеты Ми-35. Первую партию вертолетов под управлением белорусских летчиков доставили в Беларусь.

В ведомстве подчеркнули, что перелет вертолетов Ми-35 в Беларусь напрямую связан со взаимодействием обеих стран в военной отрасли.

- Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией, - указали в пресс-службе Минобороны.

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