Беларусь получила вертолеты Ми-35 от России

Беларусь получила вертолеты Ми-35 от России7
- 17.08.2023, 21:01
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О количестве не сообщается.
В Министерстве обороны сообщили 17 августа о том, что Беларусь получила от России вертолеты Ми-35.
Как пояснили в пресс-службе Минобороны, на вооружение в белорусскую армию поступили российские вертолеты Ми-35. Первую партию вертолетов под управлением белорусских летчиков доставили в Беларусь.
В ведомстве подчеркнули, что перелет вертолетов Ми-35 в Беларусь напрямую связан со взаимодействием обеих стран в военной отрасли.
- Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией, - указали в пресс-службе Минобороны.