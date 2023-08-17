Генерал Ходжес: «Вагнер» будет «раздавлен», если вторгнется в Польшу 4 17.08.2023, 21:10

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Бен Ходжес

Контингент ЧВК будет разгромлен польскими войсками без помощи НАТО.

Спустя почти два месяца после неудачного мятежа наемников военизированной группировки «Вагнер», около четырех тысяч боевиков стали лагерем на территории Беларуси. В то время Лукашенко намекнул, что наемники могут быть заинтересованы во вторжении в Польшу, «Вагнер» в его стране пока не располагает достаточным количеством вооружений и логистическими возможностями, необходимыми для осуществления серьезной атаки.

«Контингент «Вагнера» в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу», – заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.

Его оценку в значительной степени разделяют западные военные аналитики.

«Российское министерство обороны потребовало, чтобы группа «Вагнера» сдала все свое тяжелое вооружение, и все, что мы наблюдали, указывает на то, что они это сделали. Нет доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или любая другая техника, необходимая для проведения серьезного наступления против военных соседнего национального государства», – сказал Джордж Баррос из Института изучения войны.

Хотя бренд «Вагнера» остается мощным, группировка, лишенная надежного доступа к технике, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам, уже не является той боевой силой, которая возглавляла российские наступательные действия на Донбассе минувшей зимой.

«Российская армия не смогла взять Киев 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи в значительной степени изолированных военнослужащих «Вагнера» не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственном соседстве с Беларусью, будь то Польша, Литва или Украина», – пояснил Баррос.

Впрочем, даже если бойцы «Вагнера» в Беларуси не предлагают Кремлю никакого реального потенциала для дальнейших наступательных действий, их присутствие для Москвы и Минска не будет там лишним. Они могут быть задействованы в подготовке преимущественно неопытных белорусских вооруженных сил или использованы Лукашенко как своеобразная гвардия на случай, если внутри страны снова возникнет протестное движение, подобное вспыхнувшему в августе 2020 года.

Путин также может использовать их для давления на Лукашенко в Минске, угрожая узурпировать остатки белорусского суверенитета. И не исключено, что даже если они не способны фактически захватить и удерживать чужую территорию, силы «Вагнера» могут быть использованы для проверки того, как далеко могут продвинуться союзные России войска, не нарушая положение о коллективной обороне по статье 5 НАТО.

«Если силы «Вагнера» когда-нибудь окажутся в каком-то столкновении с войсками НАТО, Россия будет пытаться отмежеваться от того, что произойдет», – отметил Ходжес.

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