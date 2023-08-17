Генерал Ходжес: «Вагнер» будет «раздавлен», если вторгнется в Польшу

Генерал Ходжес: «Вагнер» будет «раздавлен», если вторгнется в Польшу4
- 17.08.2023, 21:10
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Контингент ЧВК будет разгромлен польскими войсками без помощи НАТО.
Спустя почти два месяца после неудачного мятежа наемников военизированной группировки «Вагнер», около четырех тысяч боевиков стали лагерем на территории Беларуси. В то время Лукашенко намекнул, что наемники могут быть заинтересованы во вторжении в Польшу, «Вагнер» в его стране пока не располагает достаточным количеством вооружений и логистическими возможностями, необходимыми для осуществления серьезной атаки.
«Контингент «Вагнера» в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу», – заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.
Его оценку в значительной степени разделяют западные военные аналитики.
«Российское министерство обороны потребовало, чтобы группа «Вагнера» сдала все свое тяжелое вооружение, и все, что мы наблюдали, указывает на то, что они это сделали. Нет доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или любая другая техника, необходимая для проведения серьезного наступления против военных соседнего национального государства», – сказал Джордж Баррос из Института изучения войны.
Хотя бренд «Вагнера» остается мощным, группировка, лишенная надежного доступа к технике, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам, уже не является той боевой силой, которая возглавляла российские наступательные действия на Донбассе минувшей зимой.
«Российская армия не смогла взять Киев 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи в значительной степени изолированных военнослужащих «Вагнера» не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственном соседстве с Беларусью, будь то Польша, Литва или Украина», – пояснил Баррос.
Впрочем, даже если бойцы «Вагнера» в Беларуси не предлагают Кремлю никакого реального потенциала для дальнейших наступательных действий, их присутствие для Москвы и Минска не будет там лишним. Они могут быть задействованы в подготовке преимущественно неопытных белорусских вооруженных сил или использованы Лукашенко как своеобразная гвардия на случай, если внутри страны снова возникнет протестное движение, подобное вспыхнувшему в августе 2020 года.
Путин также может использовать их для давления на Лукашенко в Минске, угрожая узурпировать остатки белорусского суверенитета. И не исключено, что даже если они не способны фактически захватить и удерживать чужую территорию, силы «Вагнера» могут быть использованы для проверки того, как далеко могут продвинуться союзные России войска, не нарушая положение о коллективной обороне по статье 5 НАТО.
«Если силы «Вагнера» когда-нибудь окажутся в каком-то столкновении с войсками НАТО, Россия будет пытаться отмежеваться от того, что произойдет», – отметил Ходжес.