На перекрестке Притыцкого — Пушкина в Минске появилась «вафельная» разметка 4 17.08.2023, 21:24

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Фотофакт.

Стало известно, что «вафельная» разметка должна разгрузить плотность движения на пересечении улицы Притыцкого с проспектом Пушкина. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, на перекрестке Пушкина-Притыцкого в Минске появилась «вафельная» разметка в виде ромбов из желтых линий.

— «Вафельная» разметка указывает на границы перекрестка, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ объяснили, что выезжать на «вафельную» разметку водителям запрещено, если на перекрестке образовался затор, который вынудит «неоправданно остановиться» внутри границ пересечения. В противном случае может создаться препятствия для поперечного движения на перекрестке. Таким образом, главная функция, которую выполняет «вафельная» разметка, - предотвращение образования пробок на пересечении дорог.

Кроме того, в ГАИ назвали редкие случаи, когда допускается остановка на перекрестке с «вафельной» разметкой. Во-первых, остановиться на «вафельной» разметке можно при повороте налево, чтобы пропустить встречный транспорт, пешеходов и велосипедистов. Также возможно остановиться на «вафельной» разметке, если нужно повернуть направо, чтобы пропустить пешеходов и велосипедистов, которые пересекают дорогу, на которую поворачивает водитель.

В случае нарушения правил проезда перекрестка с ромбовидной разметкой в Беларуси накажут штрафом от 1 до 5 базовых величин (ст.18.13 ч.8 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), что в августе 2023-го составляет от 37 до 185 белорусских рублей.

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