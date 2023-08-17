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Крымский мост закрыт уже более полутора часов

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  • 17.08.2023, 21:25
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Крымский мост закрыт уже более полутора часов

Оккупанты готовятся к очередному удару?

Российские оккупанты сегодня, 17 августа, вечером закрыли Крымский мост. Причин они не раскрывают.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Позже эту информацию подтвердили в так называемом «министерстве транспорта» Крыма. По состоянию на сейчас мост все еще остается закрытым.

Напомним, россияне регулярно закрывают движение по Крымскому мосту. Также там часто звучит сигнал воздушной тревоги.

Это происходит после того, как на мосту прозвучали сильные взрывы в июле. Они привели к серьезным повреждениям, отремонтировать которые россияне планируют только после ноября.

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