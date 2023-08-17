Известный следователь Сушко вышел на свободу 17.08.2023, 21:39

2,454

Александр Сушко. Фото: devby.io

О том, что он сидел, никто и не знал.

Как стало известно «Нашей Ниве», вышел на свободу когда-то высокопоставленный следователь, бывший начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности СК Александр Сушко. После увольнения из органов он работал в Group-IB — крупной компании в сфере кибербезопасности, чьего учредителя недавно в России приговорили к 14 годам строгого режима за «государственную измену».

О том, что Александр Сушко арестован, «Нашей Ниве» сообщали несколько не связанных между собой источников. Предположительно, арест произошел в 2022 году.

Последний раз Сушко что-то писал в своем фейсбуке летом 2021-го, а лайк под поздравлением от имени его страницы ставили летом 2022-го, больше никакой активности на его актуальной странице не было.

Смысл претензий к нему был нам не известен.

До предполагаемого задержания Сушко работал в минском офисе Group-IB, а потом, судя по открытой информации, в ее дочерней компании FACCT (Fight Against Cybercrime Technologies).

Когда был следователем, Сушко вел множество резонансных дел, в частности, большое «дело айтишников», по которому проходил, например, Виктор Прокопеня.

Тогда случилось почти невероятное для белорусской системы — уголовное дело закончилось ничем. Всех фигурантов выпустили без суда.

В 2020-м Сушко публично выступил за прекращение массового насилия и диалог. Выступал с взвешенной критикой действий правоохранителей.

«[ … ] Все, кто стоит не в том месте, должны уйти… А почему, если это и их земля, город? Должны, и все! А куда идти? Сегодня на другую улицу, а завтра в гетто? Если резиновые пули не помогут, то в ход пойдут боевые? [ … ] Когда идут гранаты и пули в ход, то люди пугаются, а многие убегают, и некоторые отвечают. Да, таких можно назвать преступниками, но кто тогда те, кто стреляют первыми? Почему они это делают? Приказ? Чей и почему именно такой? Кто остановит это? Кто найдет в себе силы поговорить с народом, который эти вопросы задает? […]», — высказался в фейсбуке Сушко, призвав к диалогу.

Через какое-то время его след потерялся.

И, как сейчас сообщили нам те, кто знаком с близкими Сушко, он на свободе, но «неестественно худой и поседевший».

Возможно, дело против него может быть связано с разборками с Group-IB в России. Так, основателя компании Илью Сачкова в России недавно приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене — он якобы передал иностранным спецслужбам некую информацию, которая относилась к гостайне.

Сам Сачков был арестован осенью 2021 года, он обвинял в своем преследовании отдельных сотрудников ФСБ, у которых к нему персональная неприязнь.

Одновременно с этим Сачков гордился в своих письмах из СИЗО, что благодаря Group-IB якобы удалось остановить множество украинских кибератак на российскую инфраструктуру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».