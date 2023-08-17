В Махачкале вновь вспыхнули протесты

В Махачкале вновь вспыхнули протесты7
- 17.08.2023, 21:43
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Протестующие перекрыли транспортную магистраль.
Сотни жителей микрорайонов, расположенных вдоль проспекта Акушинского в столице Дагестана, перекрыли эту транспортную магистраль, одну из важнейших в городе, протестуя против отсутствия в их домах электроэнергии. Призвавшие к акции протеста пользователи соцсетей сообщают о том, что света нет уже третьи сутки.
Проспект был перекрыт около 19:30 по Минску. Судя по распространенным в соцсетях видео, полиция попыталась задержать некоторых участников акции, однако их отбили протестующие.