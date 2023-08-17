ВСУ продвигаются в Запорожской и Донецкой областях 1 17.08.2023, 21:53

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Свежая карта боевых действий.

Украинские военные смогли достичь успехов в Донецкой и Запорожской областях. Они вытеснили оккупантов возле двух населенных пунктов.

Об этом сообщает DeepStateMap.

Согласно данным карты, украинские защитники подошли вплотную к селу Работино Запорожской области. Там ведутся активные боевые действия.

Также бойцы Вооруженных сил Украины смогли продвинуться и в районе недавно деоккупированного поселка Урожайное Донецкой области. Возле населенного пункта продолжаются бои.

ВСУ с начала лета продолжают наступление на отдельных участках фронта. На востоке они наступают под Бахмутом, а на юге — на Бердянском и Мариупольском направлениях.

В частности, им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Недавно от россиян освободили поселок Урожайное.

При этом на Лимано-Купянском направлении наступают вражеские солдаты, но безуспешно.

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