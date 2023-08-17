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РФ использовала слово «Беларусь» для cекретной переписки на производстве дронов

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  • 17.08.2023, 22:06
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РФ использовала слово «Беларусь» для cекретной переписки на производстве дронов

Подробности.

Команде инженеров на одном из промышленных центров в России поручили построить линию по круглосуточному производству дронов-камикадзе, выяснили журналисты Washington Post.

Ответственным за безопасность в этой программе назначили бывшего сотрудника ФСБ. У высококвалифицированных сотрудников, занятых на производстве, изъяли паспорта, чтобы они не могли покинуть страну.

«В переписке и других документах инженеры использовали закодированный язык: дроны — «лодки», их взрывчатка — «бамперы», а Иран — страна, тайно оказывающая техническую помощь, — называли «Ирландией» или «Беларусью», — пишет издание.

Задача проекта — сделать так, чтобы к лету 2025 года построить внутри России 6 тысяч беспилотников. Этого было бы достаточно, чтобы восполнить хроническую нехватку дронов на передовой.

WP пишет, что в случае успеха новый завод может помочь России сохранить истощающиеся запасы высокоточного оружия и помешать усилиям Украины по возвращению оккупированных территорий.

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