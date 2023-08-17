закрыть
17 августа 2023, четверг, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые повторят путешествие Чарльза Дарвина спустя почти 200 лет

  • 17.08.2023, 22:13
Ученые повторят путешествие Чарльза Дарвина спустя почти 200 лет
Чарльз Дарвин

Экспедиция молодых натуралистов продлится два года.

Голландское судно Oosterschelde с молодыми учеными на борту отправилось в двухлетнюю экспедицию, путь которой повторит путешествие Чарльза Дарвина 192-летней давности. Об этом пишет Associated Press.

Цель экспедиции — изучение видов, открытых Дарвином, а также разработка плана по их спасению от вымирания. Сообщается, что судно будет служить плавучей лабораторией для 200 молодых натуралистов и защитников природы в возрасте от 18 до 25 лет.

По данным издания, первая остановка судна запланирована на Канарских островах. Затем группа пересечет Атлантический океан и остановится в Бразилии. После этого юные ученые пройдут на корабле вниз по восточному побережью Южной Америки, огибая мыс Огненная Земля, и далее вверх по западному побережью к Галапагосским островам.

Затем судно отправится в Австралию и Новую Зеландию, после чего вернется в Южную Америку. Прежде чем вернуться в Англию, команда еще раз пересечет Атлантический океан по дороге в ЮАР.

В 1831 году Дарвин отправился в пятилетнее путешествие вокруг Южной Америки, также посетив Австралию и Новую Зеландию. В ходе кругосветки Дарвин совершил несколько ключевых открытий, касающихся геологии Южной Америки, происхождения коралловых рифов и вулканических островов, обнаружил целый ряд незнакомых науке того времени ископаемых существ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип