Ученые повторят путешествие Чарльза Дарвина спустя почти 200 лет 17.08.2023, 22:13

Чарльз Дарвин

Экспедиция молодых натуралистов продлится два года.

Голландское судно Oosterschelde с молодыми учеными на борту отправилось в двухлетнюю экспедицию, путь которой повторит путешествие Чарльза Дарвина 192-летней давности. Об этом пишет Associated Press.

Цель экспедиции — изучение видов, открытых Дарвином, а также разработка плана по их спасению от вымирания. Сообщается, что судно будет служить плавучей лабораторией для 200 молодых натуралистов и защитников природы в возрасте от 18 до 25 лет.

По данным издания, первая остановка судна запланирована на Канарских островах. Затем группа пересечет Атлантический океан и остановится в Бразилии. После этого юные ученые пройдут на корабле вниз по восточному побережью Южной Америки, огибая мыс Огненная Земля, и далее вверх по западному побережью к Галапагосским островам.

Затем судно отправится в Австралию и Новую Зеландию, после чего вернется в Южную Америку. Прежде чем вернуться в Англию, команда еще раз пересечет Атлантический океан по дороге в ЮАР.

В 1831 году Дарвин отправился в пятилетнее путешествие вокруг Южной Америки, также посетив Австралию и Новую Зеландию. В ходе кругосветки Дарвин совершил несколько ключевых открытий, касающихся геологии Южной Америки, происхождения коралловых рифов и вулканических островов, обнаружил целый ряд незнакомых науке того времени ископаемых существ.

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