Автомобили Jetour начали продавать в Беларуси 3 17.08.2023, 22:30

4,356

Почем?

Под Минском прошла презентация новых автомобилей китайского бренда Jetour. Об этом сообщает автопортал av.by.

Посетителям представили две модели - Dashing и X90 Plus. Производитель позиционирует этот бренд как машины для семейных путешествий.

Цены на Jetour Dashing с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 147 лошадиных сил, 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом» начинаются от 94 900 и доходят до 106 900 рублей в зависимости от комплектации. Надо отметить, что это несколько выше, чем у ближайших конкурентов на белорусском рынке - Chery Tiggo 7 Pro Max (от 88 700 руб.) и Geely Atlas Pro (от 73 950 руб.).

Кроссовер Jetour X90 Plus комплектуется турбомотором на выбор: объемом 1,6 л (190 лошадиных сил), либо 2,0 л (244 л. С). В обеих машинах установлен 7-ступенчатый «робот». Стоят машины соответственно 116 900 и 125 900 руб. Если сравнивать с конкурентами, то Chery Tiggo 8 Pro стоит от 108 400 руб., а Exeed TXL - от 139 200 руб.

Дилер планирует продать в Беларуси около 400 автомобилей до конца 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».