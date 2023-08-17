Турция предостерегла Россию от вмешательства в судоходство в Черном море 17.08.2023, 22:41

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Анкара отреагировала на инцидент с сухогрузом Şükrü Okan.

Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan, который в минувшие выходные задержали российские военные, и предупредила о неприемлемости препятствования движению судов в Черном море.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (DMM) при управлении коммуникаций президента Турции.

Сообщение DMM касалось опровержения сообщений о якобы «нападении российских военных на турецкое судно». Там пояснили, что инцидент с Şükrü Okan произошел в международных водах, а судно, хоть и принадлежит турецкой компании, находилось под флагом Панамы.

«Несмотря на все это, после вмешательства в движение судна собеседники в Российской Федерации были должным образом предупреждены, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море», – добавили в турецкой администрации.

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