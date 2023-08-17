Белоруска встретила медведя возле жилого района в Боровлянах 2 17.08.2023, 22:54

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Иллюстративное фото

Видеофакт.

Пойти на прогулку по знакомой тропе рядом с оживленным районом и встретить дикого зверя — перспектива так себе, но жительнице Боровлян это удалось. В будний вечер Ольга отправилась на традиционный променад по местному заказнику, прилегающему к жилому массиву. В какой-то момент девушку привлек шум. Подумала, что собака, но, присмотревшись, увидела настоящего медведя.

— Все произошло буквально в 100 метрах от домов, около микрорайона Зеленый Бор. Я шла по главной дорожке, где постоянно прогуливается огромное количество людей, а потом свернула на тропинку, которая ведет обратно в Боровляны, — рассказывает «Онлайнеру» собеседница. — Медведь вышел на дорогу. Время было ближе к сумеркам, я не надела очки, и силуэт сливался с лесом, но все-таки рассмотрела, что передо мной медведь. А так я шла просто на него.

В медведях не разбираюсь, но, судя по всему, он был не взрослый, но и не маленький. Поняла, кто это, и ноги, конечно, начали подкашиваться, я развернулась и потихонечку пошла в обратную сторону, а он — на меня.

Увидев зверя, девушка не начала кричать, не засуетилась, и медведь, не проявляя никакой агрессии, вскоре развернулся и ушел. При этом Ольга даже успела заснять косолапого на телефон, а потом и опубликовала у себя в Instagram.

Возвращаясь назад, она предупредила прохожих о медведе, однако далеко не все ей поверили.

— Некоторые говорили, мол, да ладно, вы прикалываетесь, вам показалось, но я им потом показывала видео. Я сама здесь живу очень давно и никогда никаких животных не встречала, — добавляет Ольга.

История, конечно, выглядит удивительно. Наткнуться на медведя в лесу, как полагают ученые, не так просто. Но как медведь оказался под Боровлянами? За комментарием мы обратились к сотруднику Березинского биосферного заповедника, магистру естествознания Александру Раку. Как считает эксперт, речь, скорее всего, идет о молодой мигрирующей особи, которая переходила с одного места на другое.

По словам Александра, если встретили медведя, убегать не стоит. Нужно заговорить басом, начать медленно пятиться и ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной.

К слову, в этом году медведя уже видели в Минской области. Произошло это в Логойском районе около деревни Заречье.

Всего, по мнению Александра Рака, в Беларуси проживает около 500 медведей.

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