Как избавиться от ос на даче 18.08.2023, 1:06

Семь рабочих лайфхаков.

Летом бывает практически невозможно выйти на улицу с ломтиком арбуза или с мороженым – на сладкое тут же прилетят осы. Ни в коем случае не начинайте резко махать руками, иначе насекомое разозлится и нападет на вас! Techinsider делится 7 лайфхаками, как защитить себя от ос (и от их укусов).

Хотя осы могут быть полезны в саду, поедая мертвых насекомых и мух, сами по себе они считаются помехой для человека: мало того, что могут укусить и причинить немало боли, так они еще и могут стать причиной серьезной аллергии у некоторых людей, а также вызвать раздражительность своей настойчивостью.

Так что если вы частенько страдаете от нашествия ос, ловите список лайфхаков, которые помогут избавиться от надоедливых насекомых!

Всегда следите за порядком на своем участке

Чтобы не провоцировать ос, не оставляйте для них ничего привлекательного: убирайте мусор и остатки еды, плотно закрывайте мусорные баки. Подумайте обо всем, что их может привлечь, включая корм для домашних животных и даже корм для птиц. Имейте в виду, что ос больше привлекают сладкие продукты, в том числе нектар, а также духи и лосьоны для тела.

Посадите растения, отпугивающие ос

К таким относятся мята, тимьян, цитронелла, эвкалипт и полынь. Для людей их аромат может быть приятным, а вот для ос и многих других насекомых – нет.

Высадите эти растения возле лавочки или возле беседки – в общем, там, где вы будете проводить больше времени (и нередко в компании еды).

Используйте эфирное масло перечной мяты

Это поможет сделать аромат натуральной мяты более интенсивным. Нанесите несколько капель масла на ватные диски и разложите их по периметру стола, лавки или беседки на улице. Не забывайте периодически их менять и обновлять запах.

Кстати, использовать эфирное масло мяты стоит еще и по другой причине — его аромат очень полезен для человека! Он снимает боли и спазмы, облегчает симптомы простуды, успокаивает раздраженную кожу и даже борется со стрессом.

Одно исследование 2013 года подтверило тот факт, что эфирное масло перечной мяты способно отпугнуть ос. Кроме того, таким же эффектом обладает смесь эфирных масел лемонграсса, гвоздики и герани.

Сделайте ловушки для ос

Если вдруг какая-то бесстрашная оса все-таки проберется сквозь эти ароматы на ваш участок, она точно попадет в ловушку. Создать ее довольно просто:

Возьмите двухлитровую бутылку, тщательно помойте ее и срежьте верхушку.

Срезанное горлышко переверните и зафиксируйте в бутылке.

В саму бутылку залейте сладкую воду – просто разбавьте несколько ложек сахара в обычной воде. Совет: если смазать крутые края ловушки небольшим количеством растительного масла, это может привести к тому, что осы потеряют опору и упадут внутрь бутылки.

Поставьте ловушку в нескольких метрах от беседки или подвесьте ее на ветку дерева.

Как только осы попадают в бутылку, они не могут понять, как из нее выбраться и со временем погибают.

Приготовьте мыльный раствор

Избавиться от ос, которые уже поселились на вашем дачном участке и образовали гнезда, можно при помощи обычной воды со средством для мытья посуды. Налейте в бутылку с распылителем воду, добавьте в нее две столовые ложки жидкости для мытья посуды, плотно закройте крышку и хорошенько встряхните пульверизатор. Распылите раствор на небольшие гнезда ос – только будьте осторожны, лучше наденьте толстую одежду и прикройте лицо какой-нибудь маской. Мыло закупорит дыхательные споры ос, в результате чего они практически мгновенно погибнут.

Используйте дым

Дым отпугивает не только ос, но и вообще всех насекомых. Переставьте мангал поближе к беседке и наслаждайтесь приемом пищи под звук трескающихся дров. Правда, тогда и ваша одежда вся пропахнет дымом, поэтому лучше надевайте на этот случай вещи, которые не жалко.

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