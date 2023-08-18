Задержанного на Кавказе белоруса выдворяют из России в Беларусь 18.08.2023, 3:57

Eго ждет суд за протесты.

Задержанного в июне этого года в Кабардино-Балкарии 45-летнего Дениса Хохлова сегодня, 17 августа, выдворяют из России, сообщил правозащитный центр «Весна». На родине его ждет уголовное преследование за участие в мирном митинге 23 августа 2020 года.

По данным «Весны», сегодня, 17 августа, белоруса везли в аэропорт города Нальчика — столицы Кабардино-Балкарской республики России. Там в районе 17.00 по московскому времени (совпадает с минским) ожидался вылет в Москву, а оттуда мужчину транзитом переправят в Беларусь, где его уже ждут следователи по уголовному делу.

Денис Хохлов выехал в Россию 5 февраля 2023 года, опасаясь политически мотивированного преследования на родине. Через несколько месяцев, 11 июня, его задержали в Кабардино-Балкарии — в связи с его нахождением в международном розыске, так как в Беларуси на него было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

На время экстрадиционной проверки Хохлов был помещен в ИВС города Нальчика. Через несколько дней прокуратура пришла к выводу, что вменяемое Хохлову деяние не считается преступлением на территории России, а потому экстрадиция не допускается.

Но мужчину не освободили. Ему сообщили, что на него составили административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за превышение предельного срока пребывания в России без регистрации на 1 месяц и 8 дней. Материалы административного дела он подписал уже в самом суде, где его признали виновным.

Суд назначил Хохлову административное выдворение в Беларусь. Защита обжаловала решение, 5 июля Хохлов подал заявление о получении статуса беженца на территории России. В случае невозможности административного наказания защита просила заменить административное выдворение на самостоятельный выезд в третью страну.

Тем не менее 6 июля Верховный суд Кабардино-Балкарской республики оставил постановление без изменений, тем самым оставив в силе решение об административном выдворении в Беларусь.

А 17 августа Хохлову был выдан отказ в предоставлении «временного убежища» (хотя заявление подавалось о признании беженцем). Сразу после того как ответ ему был выдан на руки, сотрудники Федеральной службы судебных приставов посадили его в машину и повезли в аэропорт на выдворение.

Адвокат Хохлова обратился к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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