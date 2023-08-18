Залужный обсудил с Милли потребности ВСУ
- 18.08.2023, 4:14
Также главнокомандующий ВСУ рассказал об оперативной обстановке на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Он рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.
Кроме того, Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях войск РФ.
Чиновники обсудили актуальную потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.
«Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора», - отметил Залужный.