Залужный обсудил с Милли потребности ВСУ 18.08.2023, 4:14

Также главнокомандующий ВСУ рассказал об оперативной обстановке на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

Кроме того, Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях войск РФ.

Чиновники обсудили актуальную потребность ВСУ в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

«Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора», - отметил Залужный.

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