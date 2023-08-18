США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов
- 18.08.2023, 7:51
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Стало известно, когда это произойдет.
США официально одобрили отправку в Украину американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после того, как завершится подготовка украинских пилотов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, имя которого не называется.
По данным СМИ, Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине, чтобы она получила истребители, когда пилоты пройдут обучение, пишет издание.
Дания и Нидерланды, которые возглавляют авиационную коалицию, недавно направили США запрос о предоставлении соответствующих гарантий.
Источник Reuters рассказал, что государственный секретарь Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам с заверением, что запросы будут одобрены.
«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенными Штатами как передаче Украине истребителей F-16, так и подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», – говорится в письме Блинкена.
По словам госсекретаря США, одобрение запросов третьих сторон позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение».