Украинские военные ликвидировали начальника штаба морской пехоты РФ из Севастополя
- 18.08.2023, 7:55
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Высокопоставленный командир оккупантов был «обнулен» на Запорожском направлении.
На фронте в Украине ликвидировали начальника штаба-заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. Оккупант прошел войну в Сирии, после чего приехал убивать украинцев.
При этом сам он родом из Украины – родился в с. Новоивановка Попаснянского района Луганской области. О гибели военного преступника в Telegram сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, пишут украинские СМИ.
Он сообщил, что ликвидированный Павлов окончил Дальневосточное высшее военное училище, после чего в 2009 году уехал служить в Севастополь в 810-ую бригаду морской пехоты. В прошлом году был награжден медалью «За отвагу».
По словам Развозжаева, Павлов был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале.