Украинские военные ликвидировали начальника штаба морской пехоты РФ из Севастополя 18.08.2023, 7:55

2,076

Высокопоставленный командир оккупантов был «обнулен» на Запорожском направлении.

На фронте в Украине ликвидировали начальника штаба-заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. Оккупант прошел войну в Сирии, после чего приехал убивать украинцев.

При этом сам он родом из Украины – родился в с. Новоивановка Попаснянского района Луганской области. О гибели военного преступника в Telegram сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, пишут украинские СМИ.

Он сообщил, что ликвидированный Павлов окончил Дальневосточное высшее военное училище, после чего в 2009 году уехал служить в Севастополь в 810-ую бригаду морской пехоты. В прошлом году был награжден медалью «За отвагу».

По словам Развозжаева, Павлов был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».