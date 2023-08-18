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Украинские военные ликвидировали начальника штаба морской пехоты РФ из Севастополя

  • 18.08.2023, 7:55
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Украинские военные ликвидировали начальника штаба морской пехоты РФ из Севастополя

Высокопоставленный командир оккупантов был «обнулен» на Запорожском направлении.

На фронте в Украине ликвидировали начальника штаба-заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. Оккупант прошел войну в Сирии, после чего приехал убивать украинцев.

При этом сам он родом из Украины – родился в с. Новоивановка Попаснянского района Луганской области. О гибели военного преступника в Telegram сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, пишут украинские СМИ.

Он сообщил, что ликвидированный Павлов окончил Дальневосточное высшее военное училище, после чего в 2009 году уехал служить в Севастополь в 810-ую бригаду морской пехоты. В прошлом году был награжден медалью «За отвагу».

По словам Развозжаева, Павлов был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале.

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