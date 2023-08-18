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Массированная атака беспилотников на Москву: воздушное пространство над «Внуково» закрыто

  • 18.08.2023, 8:12
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Массированная атака беспилотников на Москву: воздушное пространство над «Внуково» закрыто

Отменены 16 рейсов.

Воздушное пространство в районе аэропорта «Внуково», расположенного на юго-западе российской столицы, закрыто для движения самолетов, передает ВВС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО якобы «сбили над столицей беспилотный летательный аппарат». Его обломки упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной.

«Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилеты отложены. Часть рейсов перенесена в другие аэропорты», - цитирует ТАСС представителя авиационных служб.

По данным табло аэропорта, отложены шесть вылетов, восемь прилетов, из которых посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.

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