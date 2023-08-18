ВСУ берут Крым в оперативное окружение 18.08.2023, 8:29

5,984

К чему привел прорыв первой линии российской обороны на Южном фронте.

Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что Крымский мост, который незаконно построили российские захватчики, работает в ограниченном режиме.

Однако вход и выход из Крыма есть по 4 позициям. Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Военный эксперт объяснил, что это:

Крымский мост,

мосты между Арабатской стрелкой и Геническом,

Чонгарский мост – по нему ВСУ уже отработали, поэтому россияне там проложили понтонные переправы,

основная связь с материком – через Армянск – Перекоп.

«Чтобы перевести в оперативное окружение всю крымскую группировку, надо вывести из строя Крымский мост, Генический мост, Чонгарский мост и подойти на дальность в 25 километров к Армянску, чтобы взять под огненный контроль переход», – пояснил Свитан.

Что даст деоккупация Работиного

Роман Свитан сказал, что Работино – это первая основная российская линия обороны. Именно поэтому после полной зачистки там нужно расширять плацдарм. Хотя бы около десятка километров должно быть, чтобы дальше продвигаться к Токмаку.

«А это уже дополнительная вспомогательная линия обороны. У них она не сплошная, а использовали ее для поддержки первой основной линии», – рассказал военный эксперт.

«Вот сейчас мы в районе Работино идем сбоку на зачистку второй вспомогательной линии обороны. Туда уже отвели некоторые основные части с новой техникой. Уже можно говорить, что прогрызаем основную линию обороны», – добавил Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».