«Во время работы я сижу страшненькая, голодная, потому что нет времени» 18.08.2023, 8:37

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Истории белорусок, которые ушли в длительный отпуск из-за выгорания.

Существует такая прекрасная штука, как саббатикал — творческий отпуск, который берут для предупреждения выгорания. Сотрудник, взявший саббатикал, может уйти на оплачиваемый либо неоплачиваемый отдых длиной в несколько недель или месяцев и затем вернуться на свое предыдущее место. В Беларуси подобные творческие отпуска особо не практикуются (если у вас есть другая информация, напишите нам в бот). Тем не менее журналисты onliner.by нашли сразу несколько человек, которые взяли рабочий тайм-аут.

Айтишница: «Сначала мне стало сложно на работе. Через полгода — совсем тяжело. Еще два месяца было невыносимо»

Екатерине сейчас 26 лет, она тестировщица. Столкнувшись в прошлом году с сильной усталостью, девушка обратилась к психологу. Вместе со специалистом пришла к выводу о необходимости сделать трудовую паузу. В компании ей предоставили неоплачиваемый внеплановый трехмесячный отпуск, после которого девушка вернулась на прежнюю должность.

— Все из-за того, что я очень любила то, чем занимаюсь, — предполагает Екатерина. — У меня было четыре года интенсивной работы по 10—12 часов в сутки. Меня никто не заставлял столько трудиться, это была моя инициатива. Я брала дополнительные проекты, проходила тренинги, постоянно ходила на обучение.

Спустя два года начала терять силы и ловить себя на мысли, что тестирование мне уже нравится не так, как раньше. Начала часто болеть: то лопатку зажмет, то еще что-то. По утрам в будние дни я просыпалась и плакала, мне становилось нехорошо. Я перестала справляться с домашними делами, и это на меня давило. Сначала мне стало сложно на работе. Через полгода — совсем тяжело. Еще два месяца было невыносимо. Каждый день перед работой я плакала. Зато к вечеру по будням и на выходных чувствовала себя гораздо лучше.

Однажды утром в прошлом году Екатерина поняла, что не может встать с кровати: у нее защемило нерв. В этот момент девушка поняла: пора что-то решать. Обратилась к бесплатному корпоративному психологу. На тот момент девушка не отдыхала два года.

— Вместе с психологом мы пытались определить, что именно у меня: депрессия или выгорание, — ведь симптомы схожи. Определили, что все-таки выгорание. От специалиста я узнала, что бывает саббатикал, что его обычно берут на полгода-год как раз в случаях вроде моего.

Психолог предложила мне взять длительный отпуск и постараться не заниматься ничем новым как минимум полтора месяца. Если не хочется заниматься бытовыми вещами, то и не надо. Не следует добавлять никакую новизну, даже не путешествовать, потому что после поездок из-за стресса часто нужен еще один отдых.

Мне было страшно оставаться без зарплаты, но я решила рискнуть.

Девушка посчитала, на какой период хватит ее заначки, и попросила в компании отпуск на три месяца. Она взяла его в сентябре 2022 года и вернулась в январе 2023-го. Екатерина могла сделать перерывы, потому что работает на проектах: закончился один — можно временно не брать следующий. То есть ее отсутствие в компании ни на что не влияло.

— Первые недели отдыха я училась ничего не делать. Расслаблялась, занималась йогой каждый день, много бегала, читала. Часами гуляла со своей собакой, много времени проводила одна. Просто жила. Когда поняла, что уже наотдыхалась, поехала за границу к друзьям: как раз появилась возможность увидеться впервые за год. С тех пор у меня ничего не болит, нет простуд, как раньше. Хотя это, возможно, благодаря йоге.

— Как вам вообще идея брать отпуск от выгорания на несколько месяцев?

— Мне больше нравится идея искать баланс и ходить в отпуск регулярно.

В том числе давать себе возможность бесцельного отдыха без путешествий, без новизны. Тем, у кого выгорание, я бы рекомендовала обратиться к психологу, психотерапевту, потому что отличить его от депрессии сложно. Саббатикал очень помогает. Я брала его на три месяца, хотя в компании мне сказали, что можно и больше, если нужно. Мой отдых точно того стоил.

Управляющая в кафе: «Хотелось, чтобы от меня все отстали»

Ирине 36 лет, на сегодня она не работает полтора месяца и планирует отдыхать до конца сентября. Скоро она поедет в Германию к сестре, чтобы развеяться.

Год назад девушка уже делала попытку уволиться и какое-то время ничего не делать. Но в итоге отказалась от затеи из-за убеждения, что не работать нельзя.

— До недавнего увольнения я была управляющей в кафе, там было невыносимо. Мне сложно давалось общение с коллективом: команда состояла в основном из женщин, постоянно были сплетни. Непрерывно общаться с людьми сложно, а моя деятельность предполагает такое общение. Здесь же команды как таковой не было, потому что кафе было новым. Я не нашла контакта со своим руководством: начальство зацикливалось на негативе и не видело позитивных вещей, я постоянно слышала претензии. А тут еще и проблемы в личной жизни. У меня наступила апатия, мне хотелось, чтобы от меня все отстали.

При разговоре с начальством Ирина, выслушивая претензии в свой адрес, то и дело предлагала закончить трудовые отношения. В какой-то момент поняла: все, больше не выдерживает. Уволилась.

— Я ушла в никуда и теперь счастлива. Новое место не ищу и до конца сентября не планирую. Скоро поеду отдохнуть к сестре в Германию. О своем решении не жалею ни на минуту. Раньше я приходила из своего кафе без сил и практически сразу ложилась спать. А теперь высыпаюсь, много гуляю, встречаюсь с друзьями, катаюсь на вейкборде, недавно написала картину.

Сейчас девушка живет на заначку, которую успела накопить раньше. Говорит, это плохая идея — уходить в длительный отпуск, не имея понимания, на что будете жить.

Ивент-менеджер: «Полгода сидела дома и смотрела сериалы, а потом вернулась на свою работу: не могу без нее»

Каролине (имя изменено) сейчас 31 год, девять из которых она занимается организацией мероприятий. Она делала ивенты для топ-руководителей, масштабные корпоративы и фестивали. За услугами к девушке обращались компании, которым нужно было, например, организовать корпоратив с участием до 700 гостей.

— У меня не свадьбы и юбилеи, а крупные мероприятия с мегасерьезными бюджетами. Для их подготовки я работаю каждый день по 12 часов, а в день икс отвечаю за то, чтобы мероприятие шло именно так, как указано в финальной презентации с клиентом и смете, секунда в секунду. Если указано, что артист должен выйти на сцену в определенное время, то так и должно случиться, даже если что-то произошло. Ты постоянно вовлечен в процесс, все должно быть гладко. Ивент — как карточный домик: если допустить одну ошибку, все развалится. У меня крупные клиенты: IT-компании, банки — они очень требовательные. На мне большая ответственность: на мероприятии у меня минимум 4 человека, перед которыми я отчитываюсь, и подо мной команда до 50 подрядчиков, которых нужно держать в тонусе.

Я читала, что работа организатора праздников входит в топ самых стрессовых профессий в мире.

Во время подготовки к ивенту я в стрессе 24/7. Мои близкие знают: если у меня проект, на который нужно, допустим, два месяца, значит, в это время я буду недоступна. Даже с мамой буду общаться только по переписке и короткими сообщениями.

Обычный день выглядел так: проснулась — и нужно взяться за бытовые дела, потому что вечером на них не будет сил. В восемь утра Каролина садилась за компьютер и телефон, в восемь вечера заканчивала. В этот промежуток времени она трудилась настолько интенсивно, что часто не было времени даже поесть.

— Во время работы я сижу страшненькая, голодная, потому что нет времени. Знаю, что некоторые мои коллеги, у которых есть дети, встают в 04:30, чтобы поделать что-то по дому, потом будят детей и ведут их в сад или школу, возвращаются — и снова трудятся до ночи. Мне еще повезло, что муж не ждет, что я буду ему готовить, он справляется сам.

Полная потеря сил пришлась на начало этого года, как раз на «горячий» новогодний сезон. Как это выглядело? У Каролины потерялся интерес к жизни: не было никакой радости, не хотелось встречаться с друзьями, не было сил даже пойти умыться. У девушки проектная работа, как и у айтишницы Екатерины. Более того, Каролина оформлена как ИП — сама себе хозяйка. Поэтому для отпуска достаточно не брать новые заказы, что и было решено сделать.

— Я сидела дома с января по июль. Что делала в это время? Да ничего, лежала и смотрела сериалы с понедельника по воскресенье, набрала 5 килограммов.

Потом начала заниматься своим здоровьем, стала ходить по врачам. Это не первый раз, когда я взяла длительный отпуск из-за истощения. Предыдущий длился три месяца.

Каролина делает акцент: пойти в длительный отпуск ей помогли накопленная заначка и поддержка мужа, а также отсутствие долгов.

— Если бы у меня была какая-нибудь ипотека, я бы продолжила впахивать по 12 часов. Если бы у меня были долги, то я бы не махнула на них рукой, а продолжила бы работать: у меня есть чувство ответственности.

— Возникает вопрос: зачем работа, от которой так устаешь?

— В ивенте нет тех, кому не нравится эта сфера. Ты получаешь удовольствие от результата, от эмоций гостей и клиентов, от понимания, что ты сделал так круто за короткий промежуток времени. В ивент идут люди, которые не могут без этого жить, и я люблю свое дело. Поэтому, когда отдохнула, снова вернулась к проектам. А когда ты приходишь на свое мероприятие и думаешь «Скорее бы все закончилось», не получаешь кайфа, это плохой знак.

Не понимаю людей, у которых рабочий день заканчивается в 17:00, а потом у них дома ужин, дети, на выходных шашлыки. Я не умею так жить. У меня сцена, эмоции людей, ко мне подходят и говорят про мои труды: «Мы таких корпоративов никогда не видели». Это дает мне ощущение, что я делаю что-то ценное, продвигаю эстетическую культуру отдыха.

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