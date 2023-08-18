ГУР: Пусть Соловьев и Скабеева сдаются по программе «Хочу жить» 1 18.08.2023, 8:41

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Иначе пропагандистов ждет незавидная участь.

Украина – часть европейского свободного мира, где даже с врагами, которых ненавидят, поступают и обращаются по-другому.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

«Мы – люди, мы отличаемся от рашистов, от России. Украина это демонстрирует, и работа Координационного штаба, проект «Хочу жить» и вся государственная политика тому яркий пример», – подчеркнул Юсов.

Гордон заметил, что в проекте «Хочу житьсучаствует много публичных украинцев, которые обращаются к россиянам и объясняют, как им сохранить свою жизнь в случае, если их отправили воевать в Украину.

«Скажите, насколько возможно расширить это количество? Может, вы обратитесь к популярным украинцам, которые могли бы помочь в этом важном деле?» – спросил журналист.

Представитель ГУР МО подтвердил, что для распространения информации о проекте важна малейшая помощь.

«И чем большая аудитория на территории России получит сигнал о том, что здесь можно выжить, не стать убийцей, не исполнять преступные приказы сумасшедшего [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина, [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и всех остальных и получить гарантии безопасности для себя, тем лучше», – указал Юсов.

Он добавил, что «этот сигнал нужно доносить, но объективно есть проблема: для российского населения в массе своей нужны соответствующие спикеры.

"Ваша аудитория [издания «ГОРДОН» и программы «В гостях у Гордона"] – это в основном умные люди, люди мыслящие, даже те, которые живут далеко на болотах. А для среднестатистического жителя Усть-чего-то-там моральные и информационные авторитеты другие», – констатировал разведчик.

В связи с этим, по мнению представителя ГУР МО, Украине, безусловно, очень помогло, если бы проект «Хочу жить» ради сбережения жизней своих соотечественников начали продвигать российские пропагандисты.

«И когда-то так будет: [российский пропагандист Владимир] Соловьев и [российская пропагандистка Ольга] Скабеева будут агитировать. Им не принципиально: они сегодня за одного агитируют, а завтра захотят личный проект «Хочу жить» открыть и будут говорить уже про другие ценности. Но пока надо пробивать другими инструментами», – полагает украинский разведчик.

Гордон поинтересовался, когда можно будет увидеть Соловьева и Скабееву в украинском плену, помогающими украинской программе «Хочу жить».

«Пусть сдаются по той же программе. Я думаю, это будет образцово-показательный пример. Весь мир увидит, как поет соловей в украинском плену», – предложил представитель ГУР МО.

Журналист попросил уточнить, готово ли Главное управление военной разведки Украины захватить Соловьева и Скабееву, если те не захотят сдаваться.

«Сейчас такой образ мысли. Но враг, который не хочет сдаваться, уничтожается», – предупредил Юсов.

Он добавил, что «привет» от украинских сил безопасности и обороны и от всей Украины оккупанты каждый день получают на линии фронта и уже далеко за линией фронта.

«Каждый русский должен понять, что война пришла не только в Украину. Они своими действиями, своим молчанием привели войну и на свою территорию. И остановить это можно, убравшись из Украины, выдав военных преступников и возместив все убытки, всю беду, которую они натворили», – резюмировал представитель ГУР МО Украины.

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