Момент взрыва дрона в правительственном комплексе Москвы попал на видео

Момент взрыва дрона в правительственном комплексе Москвы попал на видео2
- 18.08.2023, 8:48
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В место атаки согнали российскую полицию и спецслужбы.
В центре российской столицы утром 18 августа в очередной раз раздался взрыв возле правительственного комплекса «Москва-Сити». Его якобы «атаковал украинский дрон» – после яркой вспышки в небо над башнями поднялся столб дыма.
Власти РФ утверждают, что это были обломки «сбитого» беспилотника, которые попадали на крышу «Экспоцентра» – без пострадавших и почти без разрушений. А уже на рассвете к месту ЧП съехались спецслужбы, сообщает obozrevatel.com.
Напомним, что взрыв в Москве раздался около 04:00 пятницы. Пропагандисты заявили об «атаке БПЛА», сначала утверждая, что их было несколько и один точно ударил по «Экспоцентру» на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити».
В то же время российские мониторинговые каналы писали, что от удара лишь частично обрушилась внешняя стена в одном из павильонов на площади до 30 кв. м.
Российские пропагандистские Telegram-каналы начали писать, что на место ЧП согнали российскую полицию и спецслужбы. В частности, к «Экспоценту», возле восьмого павильона которого якобы лежали обломки БПЛА, приехал Следственный комитет РФ.