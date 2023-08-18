Как белорусам успеть отдохнуть летом на природе 1 18.08.2023, 8:57

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Во сколько обойдется ночлег в самых живописных местах страны?

Лето на исходе, и для тех, кто забыл отдохнуть на природе, пришло время заскочить в «последний вагон».

Журналист Tochka.by оценил шансы на возможность провести безмятежные выходные вдали от суеты. Исходим из того, что нужны номера (домики) для двоих.

«Браславские озера»

Этот национальный парк удивил оперативностью. Специалист моментально ответил(а) в Telegram, уточнив, что интересует: гостиница «Дривяты» или база отдыха коттеджного типа.

В нашем случае интересно и то, и другое. В ближайшие выходные (19-20 августа) ничего свободного не осталось. А вот на 26-27 августа есть однокомнатный двухместный номер с двумя односпальными кроватями в гостинице с благозвучным названием за 108 рублей в сутки.

Также менеджер предложил(а) одноуровневый люкс с двуспальной кроватью – тут комфортнее, но и дороже: Br208 рублей за ночь.

Также еще можно забронировать двухместные коттеджи (№11-18). Они однотипные: по две односпальные кровати, телевизор, раскладной диван, холодильник, чайник. Есть ванная комната (душ и туалет). Одни сутки стоят Br179.

«Нарочанский»

На сайте Национального парка «Нарочанский» контактов в мессенджерах не нашлось, но обо всем рассказали по телефону. Мест в гостинице «Нарочь» на все оставшиеся выходные августа уже нет.

Остается возможность снять домики, рассчитанные до четырех человек. Но услуга предоставляется при проживании от двух суток: за одни придется заплатить 180 рублей.

Первый вариант на ул. Зеленой находится близко к пляжу около санатория «Приозерный». Второй в деревне Антонисберг располагается в 800 м от водоема вблизи санатория «Белая Русь».

«Беловежская пуща»

Запрос в Telegram-канале долго оставался без ответа, поэтому напросился звонок по единому номеру бронирования туристических услуг. Оператор была занята, но перезвонила, как только освободилась.

На ближайшие выходные в гостиничном комплексе «Каменюки» свободным был только люкс за Br244 в сутки с завтраком. Это двухкомнатные апартаменты (спальня и гостиная) со всем необходимым.

А вот на 26-27 августа есть небольшой номер (13 квадратных метров) в корпусе №1 за Br158. Но собеседница предложила взять чуть дороже (Br169), но побольше и в корпусе №4, который считается главным. Тут и ресепшн, и бассейн.

К слову, час водных процедур и бесплатная прогулка по вольерам включены в стоимость.

«Припятский»

В этом случае запрос был отправлен через Viber, но также пришлось уточнять информацию по телефону.

С 19 на 20 августа все занято. А вот на последние выходные лета варианты есть, но не в гостинице «Над Припятью». Недалеко от нее можно снять комнату (одну из шести) в домике комплекса «Сосны» – с ванной комнатой, телевизором, кондиционером, односпальными кроватями.

Более уединенным будет проживание в «Дорошевичах». Ночь в стандартном номере вдвоем стоит Br105,80 рубля. Но не сильно дороже можно снять люкс за Br118,40.

Нужно понимать, что ситуация с бронированием может измениться в течение дня или даже нескольких часов.

Очевидно, что к четвергу застолбить более бюджетные варианты на ближайший уик-энд будет проблематично. Лучше позаботиться заранее, но даже в последний момент шансы есть. Было бы желание, совпадающее с возможностями.

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