Валерий Карбалевич: Лукашенко понесло в его необузданной фантазии 2 18.08.2023, 9:06

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Валерий Карбалевич

Диктатор пытается строить хорошую мину при плохой игре.

Лукашенко ничего другого не остается, как демонстрировать показную бодрость и оптимизм, всячески камуфлировать и ретушировать проблему.

Диктатор Лукашенко в последнее время часто ездит по стране, посещает предприятия и учреждения. В такой тактике ручного управления заложено сразу несколько смыслов, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей плюс».

11 августа Лукашенко проинспектировал работу Национального аэропорта Минск и Минского завода гражданской авиации №407. Авиационная отрасль первой попала под санкции, компания «Белавиа» понесла серьезные потери.

И Лукашенко ничего другого не остается, как демонстрировать показную бодрость и оптимизм, всячески камуфлировать и ретушировать проблему.

Дескать, все в порядке, не страшны все эти санкции.

«Ничего у них не получится… Мы прорвемся… Государство найдет выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставит… Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят», — такими словами он успокаивал работников этих предприятий.

И в качестве примера он рассказал о производстве легковых автомобилей по китайской лицензии. Дескать, уже есть очередь на их приобретение. Но поскольку закрыта возможность покупать качественные западные авто, то люди будут стоять в очереди и на забытые нынешним поколением «Жигули». Кстати, в России из-за санкций автопром переходит на советские стандарты, правительством РФ принято специальное решение на этот счет.

И здесь уже Лукашенко понесло в его необузданной фантазии. Он заявил, что не исключает возможность создания в Беларуси производства гражданских и военных самолетов. В этой связи стоит напомнить, что в России, имеющей давние традиции авиастроения, эта отрасль загибается из-за санкций.

По традиции Лукашенко поругал Запад, который якобы «стремится к мировому господству, хочет нас наклонить, ибо боится конкурентов». Но все это делалось как-то дежурно, по инерции. Акцент был сделан на другом.

Лукашенко призвал не забывать «о высокотехнологичном Западе», говорил, что Евросоюз «рядом, они наши соседи», «отношения с ними терять нельзя». «И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — заявил он. Лукашенко демонстрировал миролюбие: «Мы ни с кем не собираемся воевать… Мы мирные люди. Мы хотим со всеми сотрудничать».

Трудно сказать, чем обусловлена его миролюбивая риторика. То ли просто жестким предупреждением Польши, Литвы и Латвии о возможности полного перекрытия границы с Беларусью из-за нагнетания Минском напряженности в приграничном регионе (мигранты, вагнеровцы). То ли просто обычным чередованием агрессивных и миролюбивых заявлений, из которых каждый делает те выводы, которые хочет.

Только если затрагивались болезненные темы, Лукашенко менял свой спокойный тон на противоположный. В ходе встречи был поднят вопрос об украинских детях, которых вывозят в Беларусь.

Именно из-за этой проблемы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Разные международные организации требуют выдачи подобного ордера на арест и Лукашенко.

Его это очевидно нервирует, поэтому он не выдержал, сорвался и перешел на тон, который используют самые одиозные российские и белорусские пропагандисты.

Лукашенко посоветовал этим организациям разобраться с тем, что якобы из Украины вывозят детей на Запад в качестве доноров: «Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся».

Еще одна болезненная для него тема – спорт. Белорусских спортсменов выбросили из международных соревнований. Их не допустят на Олимпиаду в Париже в следующем году. С учетом той огромной роли спорта в государственной политике, которую определил Лукашенко, это жестокий удар по его личной репутации, и по белорусским спортсменам. Без соревнований на высоком уровне спорт и спортсмены деградируют. Поэтому Лукашенко уделил этой теме сравнительно много внимания, делая хорошую мину при плохой игре.

Сейчас в Беларуси проходят II игры стран СНГ. Это такой суррогат, профанация, неуклюжая пародия на серьезные международные соревнования. Только один пример, свидетельствующий об уровне борьбы: сборная России по гандболу обыграла сборную Узбекистана со счетом 68:1.

Лукашенко попытался демонстрировать всяческий оптимизм. Предложил белорусским спортсменам соревноваться с российскими: «Выиграете у России — мы будем в шоколаде». И порадовал их тем, что организовано участие белорусских атлетов во внутренних соревнованиях в России, а россияне, наоборот, участвуют в соревнованиях в Беларуси.

Затем стал рассказывать, что есть инициатива Путина о проведении Игр стран БРИКС. Дескать, к ним «многие страны присоединятся». «И олимпийское движение, которое есть сейчас (Бах возглавляет), развалится», — радостно констатировал Лукашенко.

Очень сомнительно, что другие страны БРИКС пойдут на поводу у Путина и начнут разваливать олимпийское движение. Им-то это зачем? Например, тот же Китай сейчас доминирует во многих олимпийских видах спорта, участие в Олимпиадах приносит китайцам большие дивиденды.

Просто Лукашенко, приведший своими действиями белорусский спорт к деградации, пытается оправдаться с помощью каких-то необузданных фантазий.

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