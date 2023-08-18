закрыть
18 августа 2023, пятница, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названа секретная функция в авто, которая спасет от летней жары

  • 18.08.2023, 9:19
  • 1,982
Названа секретная функция в авто, которая спасет от летней жары

Перечислены марки машин, где она реализована наиболее успешно.

Многие автомобилисты даже не подозревают, сколько скрытых функций есть у их авто. Об одной из них рассказала пользователь TikTok под ником chequanxiaoqiao, сообщает mashyna.com.ua.

Девушка показала, что в ряде автомобилей подлокотник адаптирован под использование в качестве холодильника. Это особенно может понадобиться при длительных поездках в жару, когда важно иметь под рукой охлажденный напиток.

Блогер объяснила в одном из своих видео, что кондиционер в авто должен быть включен и настроен на максимально низкую температуру. После этого нужно открыть подлокотник и найти там переключатель, который умолчанию обычно выключен.

Затем следует повернуть диск против часовой стрелки, чтобы символ снежинки был направлен вверх. Это превращает подлокотник в холодильник, сохраняя напитки и другие продукты холодными.

Отмечается, что наилучшими авто, реализовавшими подобное решение, являются Peugeot 3008, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq, Kia Carens, Volvo XC90, Range Rover, Audi Q7 и Volkswagen California.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип