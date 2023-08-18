Названа секретная функция в авто, которая спасет от летней жары 18.08.2023, 9:19

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Перечислены марки машин, где она реализована наиболее успешно.

Многие автомобилисты даже не подозревают, сколько скрытых функций есть у их авто. Об одной из них рассказала пользователь TikTok под ником chequanxiaoqiao, сообщает mashyna.com.ua.

Девушка показала, что в ряде автомобилей подлокотник адаптирован под использование в качестве холодильника. Это особенно может понадобиться при длительных поездках в жару, когда важно иметь под рукой охлажденный напиток.

Блогер объяснила в одном из своих видео, что кондиционер в авто должен быть включен и настроен на максимально низкую температуру. После этого нужно открыть подлокотник и найти там переключатель, который умолчанию обычно выключен.

Затем следует повернуть диск против часовой стрелки, чтобы символ снежинки был направлен вверх. Это превращает подлокотник в холодильник, сохраняя напитки и другие продукты холодными.

Отмечается, что наилучшими авто, реализовавшими подобное решение, являются Peugeot 3008, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq, Kia Carens, Volvo XC90, Range Rover, Audi Q7 и Volkswagen California.

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