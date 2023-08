Прорыв ВСУ под Работино: трехэшелонная оборона РФ сыпется 18.08.2023, 9:30

Аналитики раскрыли ситуацию на Южном фронте.

Оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для удержания таких населенных пунктов, как Работино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию оборонных российских сил.

Недавние наступления ВСУ вблизи таких небольших населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской областей и западе Запорожья имеют тактическое значение из-за структуры оборонных линий врага. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Украинский военный эксперт, полковник запаса Петр Черник 15 августа заявил, что оккупанты на юге Украины выстроили трехэшелонную линию обороны. Первая – это минные поля на несколько километров; вторая – сосредоточение артиллерии, техники и личного состава ВС РФ; и третья – линия тыловых позиций, предназначенная для сохранения ресурсов.

Но недавние украинские продвижения к северу и северо-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области, убеждены аналитики, могут позволить ВСУ начать действовать в районах по самым плотным минным полям.

«Если районы вокруг второй российской линии обороны будут менее заминированы, то они, вероятно, будут более благоприятными для более быстрого освобождения Украиной», – подчеркнули в ISW.

Вместе с тем специалисты признают, что российские войска приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для содержания Работино на Запорожье и Урожайного на Донетчине, поэтому недавние украинские успехи в этих районах, вероятно, отражают более широкую деградацию обороны оккупантов.

«Российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия России удержать эти населенные пункты вместо того, чтобы увести свои силы, означают, что ВСУ, вероятно, пришлось полностью деградировать российские подразделения перед наступлением», – предположили аналитики.

Они напомнили, как недавно российские войска осуществляли передислокацию подразделений 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Херсонской области и, возможно, из приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей в район Работино. А это дополнительно свидетельствует о том, что последние украинские атаки значительно ухудшили силы оккупантов, которые с начала контрнаступления без ротации держали оборону в западной части Запорожья.

«Отсутствие оперативных резервов означает, что российским силам придется укреплять одни участки фронта за счет других, что предположительно ослабит их оборонные линии в совокупности и даст украинским Силам обороны возможности для использования», – уверены в ISW.

Там добавили: недавняя жалоба одного из главарей террористической организации «ДНР», предателя Александра Ходаковского на то, что российское командование «не смогло послать подкрепление для защиты» истощенных российских сил, которые «защищали» Урожайное, может свидетельствовать, что в РФ уже делает трудный выбор в отношении того, каким секторам отдать приоритет при продвижении украинских войск.

«Кажется, в случае украинского прорыва войскам РФ придется отойти на второстепенные подготовленные оборонные позиции без значительной поддержки, а дальнейшая деградация российских сил создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значим с оперативной точки зрения», – подытожили в ISW.

