«Это просто истерика, трясутся колени»: россияне рассказали об атаке БПЛА на Москву 2 18.08.2023, 9:36

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Башня правительственного комплекса едва не взлетела в воздух.

Утром 18 августа в Москве беспилотник снова атаковал бизнес-центр «Москва-Сити», где находятся башни «Эволюция» и «Федерация». Россияне, ставшие очевидцами происшествия, рассказали об увиденном.

Как сообщают местные власти, беспилотник якобы был уничтожен силами ПВО РФ, а его обломки упали на павильон «Экспоцентра». Очевидцы же рассказывают, что видели вспышку, после чего раздался громкий взрыв.

«Вот была вспышка. Я видела взрыв. Сижу рассвет встречаю» – рассказывает россиянка, которая встречала рассвет на одной из башен «Москва-Сити» и наблюдала взрыв своими глазами.

По словам девушки была видна только вспышка, после пошел серый дым.

«Вспышка и через 2 секунды взрыв, я думала, что взрывают нашу башню. Думала сейчас просто взлетим в воздух. Очень страшно, у меня до сих пор трясутся колени», – рассказывает россиянка.

Другой очевидец в момент взрыва работал в местном заведении и наблюдал пролет БПЛА над Кутузовским проспектом. Выглядела «птичка» как небольшой дрон 1,5 м на 1,5 м.

«Беспилотников как комаров развелось», – констатировал россиянин.

Напомним, что в центре российской столицы утром 18 августа в очередной раз раздался взрыв возле бизнес-центра «Москва-Сити». Его якобы «атаковал украинский дрон» – после яркой вспышки в небо над башнями поднялся столб дыма.

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