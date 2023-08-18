В Беларуси перестали регулировать цены на крепкий алкоголь в Duty Free 18.08.2023, 9:41

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Постановление начнет действовать 15 сентября.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли исключило из списка административного регулирования крепкий алкоголь, который продается в Duty Free. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Потолок для цен на крепкий алкоголь продолжает действовать, за исключением алкогольных напитков, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли, а также реализуемых в таких торговых точках, говорится в постановлении Совмина. Документ начнет действовать 15 сентября.

Напомним, цены на алкогольную продукцию находятся под контролем государства.

С прошлого года власти жестко контролируют цены на многую другую продукцию. 6 октября 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. А 19 октября правительство приняло альтернативу — постановление о регулировании цен на определенные товары. Им ввели предельные надбавки для импортеров и торговли.

С тех пор в нашумевшее постановление регулярно вносили изменения.

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