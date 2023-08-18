Как белорусам правильно рассчитать растаможку 18.08.2023, 9:57

На заметку тем, кто везет товар из-за границы.

Государственный таможенный комитет Беларуси показал, как правильно рассчитывать стоимость растаможки того или иного товара при ввозе на территорию ЕАЭС. Комитет опубликовал три типичных примера.

Человек ввозит стиральную машину LG в новой упаковке

Вес товара составляет 65,15 кг, стоимость – 1120 евро. То есть превышение весовой нормы – 34,15 кг, а стоимостной – 120 евро (норма: до 31 кг и 1000 евро).

Рассчитываем. Таможенная пошлина:

– по превышению весовой нормы: 34,15 х 4 евро х 3,34 (курс евро) = 456,24 бел. руб.;

– по превышению стоимостной нормы: 120 евро х 3, 34 х 30% = 120,24 бел. рубля.

Таможенный сбор – 10 бел. руб.

Итого: 456,24.+10 = 466,24 бел. руб.

Б/у газонокосилка Hurricane, ввозимая для личного пользования

Вес товара составляет 38,6 кг, стоимость – $50. В данном случае вес превышает установленную норму на 7,6 кг. По стоимости в предусмотренный лимит вписываемся. Рассчитываем:

– таможенные пошлины, налоги: 7,6 кг х 4 евро х 3,0355 (курс евро) = 92,28 руб.;

– таможенный сбор: 10 руб.;

Итого: 92,28 + 10 = 102,28 бел. рубля.

Мебель Ikea

Итак, у нас:

– стул в заводской упаковке весом 24,75 кг и стоимостью 196 EUR;

– тумба прикроватная без заводской упаковки весом 3,1 кг и стоимостью 109 EUR;

– кресло ротанг/бамбук без заводской упаковки весом 3,8 кг и стоимостью 65,99 EUR.

В общей сложности получается превышение весовой нормы 31 кг на 0,65 кг: 24,75 кг + 3,1 кг + 3,8 кг.

В стоимостную же норму, которая составляет 1000 евро, вкладываемся.

Рассчитываем: – таможенный сбор – 10 белорусских рублей;

– таможенные платежи: 0,65 кг х 4 EUR х 3,48 (курс евро) = 9,05 бел. рубля;

Итого: 9,05 + 10 = 19,05 белорусского рубля.

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Отметим, что с октября 2023 года в ЕАЭС могут снизить в два раза порог беспошлинного ввоза товаров физлицами. Возможно, уменьшат допустимый вес перемещаемого товара.

Если сейчас беспошлинный лимит ввоза товара составляет сумму до 1000 евро и вес не более 31 кг, то после 1 октября цифры изменятся: до 500 евро и не более 25 кг. Это что касается ввоза товаров при пересечении границы. А для товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, стоимостную норму планируется уменьшить и вовсе в 5 раз – до 200 евро, вес брутто не более 31 кг. Информацию об этом можно найти на сайте Государственного таможенного комитета.

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