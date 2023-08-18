Минчанин во время не оплатил штраф за техосмотр и добился отмены двух базовых 18.08.2023, 10:11

Как у него это получилось?

Как известно, в случае неуплаты штрафа в течение месяца он автоматически увеличивается на две базовых величины. Житель Минска, получив штраф за техосмотр, и во время его не оплатив, смог добиться отмены этих двух базовых величин, обратившись в прокуратуру Московского района Минска, пишет abw.by.

Прокуратура при рассмотрении обращения жителя столицы проверила соблюдение требований процессуально-исполнительного законодательства при привлечении его к административной ответственности и потребовала восстановить права заявителя.

Выяснилось, что минчанин 14 марта 2023 года управлял транспортным средством, в отношении которого не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. В отношении него ГАИ Московского района в этот же день в порядке ч.1 ст.10.3 ПиКОАП Республики Беларусь было вынесено постановление (составлено в электронном виде) о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины (18,5 рублей).

Получив штраф, мужчина его своевременно не оплатил, в связи с чем он автоматически увеличился на 2 базовые величины. ОГАИ в ОПИ Московского района столицы было направлено представление о принудительном исполнении штрафа.

Из поданной в прокуратуру района жалобы следовало, что заявитель не оспаривал привлечение к административной ответственности, однако был не согласен с увеличенным на две базовые величины штрафом. Он пояснил, что при составлении в отношении него электронного постановления ему было разъяснено, что порядок и реквизиты оплаты штрафа будут направлены ему посредством смс-сообщения. Однако сообщение он так и не получил, в связи с чем штраф не оплатил.

Как показала прокурорская проверка, после направления сообщения мобильному оператору произошла техническая ошибка и сообщение адресату действительно доставлено не было. С учетом данных обстоятельств увеличение размера штрафа признано незаконным. Об этом сообщает прокуратура Минска.

Как итог – прокуратура района вынесла начальнику ОГАИ предписание, в котором потребовала отозвать из ОПИ представление о принудительном исполнении административного взыскания в виде штрафа в размере 2,5 базовой величины, надлежащим образом уведомить заявителя о порядке и реквизитах для уплаты штрафа в размере 0,5 базовой величины.

Требования прокурора исполнены в полном объеме, а заявителем в добровольном порядке оплачен штраф в размере 0,5 базовой величины.

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