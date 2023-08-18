В Турции задержали мошенника, имитирующего голос Эрдогана с помощью искусственного интеллекта

В Турции задержали мошенника, имитирующего голос Эрдогана с помощью искусственного интеллекта1
- 18.08.2023, 10:14
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Обманывал чиновников и бизнесменов.
В Турции поймали мошенника, который по телефону обманывал чиновников и бизнесменов, имитируя голос президента страны с использованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщает TRT Haber.
«Национальная разведывательная организация установила личность, которая пыталась с помощью искусственного интеллекта имитировать голос президента Реджепа Тайипа Эрдогана и звонила по телефону бизнесменам и высшим государственным чиновникам», - сообщает телеканал.
Мошенник пытался имитировать голос президента Эрдогана с помощью приложений искусственного интеллекта и использовал для звонков более десятка номеров мобильной связи, зарегистрированных на иностранцев.