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В Турции задержали мошенника, имитирующего голос Эрдогана с помощью искусственного интеллекта

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  • 18.08.2023, 10:14
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В Турции задержали мошенника, имитирующего голос Эрдогана с помощью искусственного интеллекта

Обманывал чиновников и бизнесменов.

В Турции поймали мошенника, который по телефону обманывал чиновников и бизнесменов, имитируя голос президента страны с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает TRT Haber.

«Национальная разведывательная организация установила личность, которая пыталась с помощью искусственного интеллекта имитировать голос президента Реджепа Тайипа Эрдогана и звонила по телефону бизнесменам и высшим государственным чиновникам», - сообщает телеканал.

Мошенник пытался имитировать голос президента Эрдогана с помощью приложений искусственного интеллекта и использовал для звонков более десятка номеров мобильной связи, зарегистрированных на иностранцев.

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