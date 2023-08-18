Юг – вперед, Восток – стоять: как ВСУ выбивают оккупантов 18.08.2023, 10:16

2,472

Динамика на фронте ускоряется и в ближайшее время стоит ожидать от ВСУ новых прорывов.

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили село Урожайное Донецкой области, а представитель Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович в четверг, 17 августа, заявил на брифинге, что подразделения Нацгвардии Украины уже провели зачистку и разминирование этого населенного пункта.

Урожайное – один из узлов сопротивления второй линии обороны российской армии на юге Донбасса. Также поступают сообщения о том, что украинские защитники вошли на окраины села Работино на Токмакском направлении. Куда будет дальше развиваться украинское наступление и какой участок фронта на сегодняшний день самый сложный для ВСУ? Анализировал «Апостроф».

В селе Урожайное Донецкой области, расположенном на берегу реки Мокрые Ялы российские оккупанты сделали свой укрепрайон. Украинские военные начали штурм Урожайного 8 августа, а уже 12-13 августа в некоторых телеграмм-каналах, в том числе и российских, появились сообщения, что оккупационная армия начала отступать из Урожайного. Тем не менее, только 16 августа Минобороны Украины объявило, что освободило село.

Также наступление ВСУ развивается в Запорожской области – у населенного пункта Работино и уже есть сообщения о том, что украинские подразделения вошли на его окраины.

- Сейчас в район Работино заводятся серьезные дополнительные силы, идет подготовка к прорыву фронта. Динамика развития событий увеличивается, - говорит военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, главным направлением для украинских подразделений станет Токмакское.

- Токмак – это основной военный и транспортный хаб россиян. Там у них расположены не только базы, но через Токмак идет железнодорожная ветка и трасса. Как только у нас появится возможность, нужно будет однозначно обрабатывать эти линии подвоза боеприпасов, - говорит Свитан, — Радиус работы нашей боевой артиллерии - 20-30 км. Но для нее нужно создать плацдарм. Вот как раз этим и занимаются украинские бойцы в районе Работино. Так что ждем отсюда положительных результатов.

Военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что для россиян в ближайшее время ситуация в Работино будет критической.

- Пока не видно их резервов, а наши резервы в районе Работино уже вброшены. Там воюет 82 десантно-штурмовая бригада, которая считается одной из самых мощных в ВСУ и потому в направлении Работино скоро будут изменения в нашу пользу, - говорит Жирохов.

Однако военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что россияне все же перебрасывают подкрепление на Работино.

- Наконец-то до российского командования дошло, что ситуация на Токмакском направлении приобретает для него очень неприятный характер. Противник начал стягивать сюда дополнительные силы и средства, чтобы, по крайней мере, остановить ее дальнейшее развитие именно в этом ключе, - сообщил эксперт.

По словам Машовца, сейчас наиболее важные события происходят не в самом селе Роботино, в северной части которого, вероятно, уже находятся передовые подразделения ВСУ, а западнее и восточнее него.

- Дело в том, что восточнее этого села расположены передовые позиции главного рубежа обороны противника, а западнее – локальная линия опорных пунктов (до с.Копани), которая по идее должна прикрывать Новопрокоповский узел обороны противника с запада и северо-запада, за которым, в свою очередь, также начинаются передовые позиции главного рубежа обороны противника, - пояснил эксперт.

По мнению военного эксперта, обход передовыми подразделениями ВСУ Роботино с флангов лишает противника смысла его удержания, а также может привести к выходу ВСУ к главному рубежу обороны оккупантов на широком фронте, начиная от Новопрокоповки и заканчивая Вербовым.

Если на юге ситуация для украинских защитников, по мнению экспертов, складывается успешно, то на востоке ситуация довольно сложная. Оккупанты оказывают серьезное давление на Купянск.

- Купянск – наиболее проблемное для нас направление. Там ситуация очень тяжелая, - отмечает Михаил Жирохов, - Туда перебрасываются наши дополнительные силы, но, к сожалению, это бригады территориальной обороны. Какую-то подготовку они имеют, но это не кадровые военные и их боевая ценность меньше, чем линейных частей. Они очень мощно сдерживают россиян. Сколько это может продолжаться – неизвестно. Там у россиян неплохая логистика. Туда подтянуты элитные, наиболее боеспособные подразделения и это позволяет оккупантам и наступать, и удерживать наше наступление возле Клещеевки у Бахмута.

По мнению военных экспертов, украинским защитникам очень сильно смогли бы помочь кассетные снаряды для систем HIMARS. Ими можно было бы бить примерно на 40 км в тыл противника, уничтожая там технику и живую силу. Но пока украинские западные партнеры такие снаряды не дают.

- У американцев есть 2000 кассетных снарядов для HIMARS, которые они сняли с вооружения и хранят на складах. Эти снаряды есть и в арсеналах немецкой армии, и если будет такое политическое решение, то нам их передадут, - отметил Михаил Жирохов.

- Если говорить военным языком, то 40 км – это дивизионная глубина. То есть такими образом можно уничтожать или выводить из строя целые дивизии, и война быстро завершится нашей победой. Но Белый дом исходит из собственной политической целесообразности. У них в следующем году президентские выборы, а победа Украины запланирована для американской администрации, судя по всему, как один из элементов победной тактики Байдена, - резюмировал Роман Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».