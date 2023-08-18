В Колодищах продается стильный дом с парком прямо на участке 5 18.08.2023, 10:25

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Как он выглядит и сколько стоит.

В базе Realt журналисты нашли стильный дом в Колодищах. Буквально в 500 метрах от него — биологический заказник, где можно прогуливаться вечерами, а прямо на участке растут десятки взрослых сосен и берез. Рядом с домом есть магазин, школа, детский сад и остановка. Хороший вариант для семьи, которая мечтает о загородной жизни, но не хочет отказываться от городского комфорта.

Остановка и магазин — ближе, чем в городе

Переехать на природу из города — мечта многих белорусов. Правда, тут же возникают и страхи. Как постоянно возить детей в сад или школу? Что делать, если машина сломается? А как же без уже привычной городской инфраструктуры? В случае с этим домом в Колодищах такие страхи напрасны. До супермаркета «Санта» — 50 метров, до садика — 400 метров, до школы — 500. В Колодищи ездят многие службы доставки.

Доехать до Минска на машине можно за 10 минут по асфальтированной дороге. Она идет к самому дому. Зимой с подъездом проблем тоже не будет, дорогу регулярно чистят от снега. Буквально в километре от дома по направлению в Минск есть заправка, там же можно зарядить электрокар.

С общественным транспортом тоже всё хорошо. Автобусная остановка находится в 30 метрах от дома. До станции метро «Уручье» доедете за 15 минут.

Колодищи — достаточно большой агрогородок. Население около 20 тысяч человек, неплохая инфраструктура и расположение недалеко от Минска. Но при этом здесь можно насладиться всеми плюсами загородной жизни. Буквально в 500 метрах от дома находится огромный биологический заказник «Глебковка». Коттедж расположен идеально для любителей велосипедных и пеших прогулок.

На 15 сотках — десятки взрослых деревьев

Участок в 15 соток крайний, находится на пересечении двух улиц. Новым хозяевам точно не придется постоянно смотреть в окна соседей. Вместо этого открывается вид на десятки взрослых деревьев и идеальный газон. На участке прямо у дома словно целый парк, где можно прогуливаться вечерами, устраивать пикники, сделать детскую площадку.

Кстати, использовать фантазию получится не только на участке, но и в самом доме. Его построили в 2022 году по проекту известного архитектора Павла Баранова. Двухуровневый дом общей площадью 231,9 м² продается с черновой отделкой.

— Упор делался на современный дизайн и консервативные, проверенные временем строительные конструктивные решения. Средств не экономили. Никаких свайно-ростверковых фундаментов и стен из газосиликата, утепленных пенопластом, — рассказывает продавец. Он уверен, что купить этот дом и сделать свою отделку будет дешевле, чем покупать полностью готовый вариант.

Дом строили действительно на совесть, это видно по техническим характеристикам. Основание — утепленная железобетонная плита толщиной 300 мм, армированная двумя слоями сетки из арматуры диаметром 16 мм. Стены — из керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт» толщиной 500 мм. Железобетонные плиты опираются на залитые по периметру здания монолитные пояса и балки, армирование которых рассчитано с помощью современных методов Системы автоматизированного проектирования. Кровля — битумно-полимерная, утепленная экструдированным пенополистиролом толщиной 25 см. По дому полностью разведена черновая электрика.

Всё это позволит заниматься чистовой отделкой и не заморачиваться насчет качества дома.

Конечно, в доме есть все удобства. Центральный водопровод, местная канализация, электроснабжение. Газ подведен к дому. Есть гараж, установлены автоматические ворота Hörmann.

— Это гораздо комфортнее квартиры в Минске. Просторный участок, свежий воздух, мало соседей, нет проблем с парковкой. Плюс все городские удобства, — говорит продавец.

Что по цене?

Учитывая расположение и качество постройки, цена оправданная. Коттедж в Колодищах под чистовую отделку продается за 215 тысяч долларов. Это вариант для семьи, которая не спешит заехать в новое жилье, а готова потратить время и деньги на ремонт, чтобы сделать его под себя, но при этом уже не переживать за черновую отделку.

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