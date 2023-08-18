«Не с той стороны мы воюем, на Москву надо идти» 6 18.08.2023, 10:34

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Среди российских мобилизованных растет недовольство Путиным.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) обнародовало перехват телефонной беседы мобилизованного с родственником в России.

Гражданский крайне резко отзывался о российских властях и поддерживал народное восстание.

Россиянин сообщил мобику о том, что в РФ растет недовольство властями.

Он был расстроен тем, что мятеж «вагнеровцев» не удался и высказывал надежду, может, народ все же восстанет и снесет Путина с его режимом.

«Если мобилизации не будет, контракт я подписывать не буду. Я думаю, не будет мобилизации, потому что народ вообще тут ну очень недоволен! В Москву надо идти! Вот откуда беда! (...) Пригожин за сутки, (...) даже за 12 часов дошел… Путин срочников выставил под Москвой, студентам оружие выдал. А Пригожин просто не захотел этой крови. Я знаю точно, что хуже этой власти никогда не было. Золотое время было (при Советском Союзе - ред): люди ровные были, люди друг друга любили, уважали, друг другу помогали. А сейчас как волки стали. Чтобы тот уровень восстановить, это надо лет 100 прожить, чтобы к уровню 80-х годов подняться. Что этим мрази натворили. И то, это если сейчас начинать… А если пока еще 10 лет… эта власть простоит, я думаю, мы и с колен не поднимемся… Только доводится ждать, когда народ поднимется, пойдет. Больше ничего. На работе все об этом только говорят, говорят: «Не с той стороны воюем». Нужно туда (на Москву - ред.) идти, вот там потом будет порядок. Не там кусают, куда вас кинули. Вас кинули, в мясорубку», - рассказал россиянин.

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