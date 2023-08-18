«С такими нервами на дороге не место» 10 18.08.2023, 10:41

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Водитель BMW перекрыл движение на республиканской трассе.

Своими действиями водитель BMW не раз подверг опасности людей, ехавших в другой легковушке и в грузовике. Если верить видео, все началось с двойного обгона, когда «баварец» решился обогнать уже обгоняющие авто — прямо по встречной обочине, пишет «Онлайнер».

Вернувшись в свою полосу, водитель стал довольно резко снижать скорость, заставив тормозить как автора видео, так и обгоняемый грузовик. Последующие действия выглядят еще более опасными.

Как видно в ролике, водитель BMW решил полностью остановиться, таким образом перекрыв движение для всего направления по республиканской трассе. Посчитал нужным открыть дверь и что-то прокричать, но выходить не стал. Конечно, такой маневр стал неожиданностью как для автора видео, так и для обгоняемого грузовика. Из последнего вышло два мужчины. BMW же резко удалился, едва не сбив обоих.

«Очередной «учитель» — торопыга на BMW, — прокомментировал автор записи. — Все произошло на трассе М10, на территории Лунинецкого района. Почему он так поступил? Обиделся, наверное. С такими нервами на дороге не место».

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