Сегодня - день рождения Сергея Тихановского

Сегодня - день рождения Сергея Тихановского2
- 18.08.2023, 10:58
- 1,448
Герою Беларуси исполнилось 45 лет.
18 августа Герою Беларуси, народному блогеру Сергею Тихановскому исполняется 45 лет. Уже третий свой день рождения знаменитый блогер, во многом благодаря которому «раскачалось» общество в 2020-ом году, встречает в тюрьме.
Напомним, Сергея задержали в Гродно на предвыборном пикете 29 мая 2020 года, после милицейской провокации.
Режим Лукашенко осудил народного блогера на 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Летом 2022-го года его перевели из ИК № 15 в жодинскую тюрьму № 8.
В середине января 2023 года против политзаключенного завели дело по ч. 2 ст. 411 УК за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».
27 февраля 2023 года ему в дополнение к 18 годам колонии дали еще 1,5 года. В результате его срок — 19 с половиной лет.
Редакция сайта Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Тихановскому скорейшего выхода на свободу в свободной и демократической Беларуси.