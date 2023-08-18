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Сегодня - день рождения Сергея Тихановского

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  • 18.08.2023, 10:58
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Сегодня - день рождения Сергея Тихановского
Сергей Тихановский

Герою Беларуси исполнилось 45 лет.

18 августа Герою Беларуси, народному блогеру Сергею Тихановскому исполняется 45 лет. Уже третий свой день рождения знаменитый блогер, во многом благодаря которому «раскачалось» общество в 2020-ом году, встречает в тюрьме.

Напомним, Сергея задержали в Гродно на предвыборном пикете 29 мая 2020 года, после милицейской провокации.

Режим Лукашенко осудил народного блогера на 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Летом 2022-го года его перевели из ИК № 15 в жодинскую тюрьму № 8.

В середине января 2023 года против политзаключенного завели дело по ч. 2 ст. 411 УК за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения».

27 февраля 2023 года ему в дополнение к 18 годам колонии дали еще 1,5 года. В результате его срок — 19 с половиной лет.

Редакция сайта Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Тихановскому скорейшего выхода на свободу в свободной и демократической Беларуси.

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