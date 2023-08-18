Дания и Нидерланды подтвердили готовность к передаче Украине F-16 4 18.08.2023, 11:05

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Одобрение США официально получено.

Дания подтвердила, что получила от США одобрение на передачу Украине истребителей F-16. Это произойдет по окончании учений украинских пилотов.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает TV 2.

Он отметил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине. По словам министра, Копенгаген получил от Вашингтона «дружеский ответ».

«Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились к Соединенным Штатам, чтобы изучить наши варианты», - заявил глава МИД.

При этом Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.

«Решение по этому поводу не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Потом речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками», - добавил министр.

В Нидерландах также подтвердили, что получили от США одобрение передачи Украине истребителей F-16. Страна продолжит обсуждать вопросы с европейскими союзниками.

Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хустру.

«Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо госсеку США Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество», - написал он.

Хустр отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.

Что этому предшествовало

Издание Reuters сообщило, что США официально одобрили передачу самолетов F-16 Украине от Дании и Нидерландов. По данным источников, поставки могут начаться после того, как украинские пилоты овладеют американскими истребителями.

F-16 для Украины

Ранее партнеры и союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции, в рамках которой пообещали провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Коалицию возглавили Дания, Нидерланды и Румыния. Ожидается, что именно в этих странах пройдут тренировки.

В Белом доме предполагали, что наша страна может получить F-16 до конца года. При этом министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что поставки начнутся уже в 2024 году.

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