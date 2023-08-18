«Пока ничего с ним не делали, показываю чудо-овощ всем знакомым» 18.08.2023, 11:17

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Белорусы похвастались необычным урожаем.

Сезон сбора урожая в разгаре. Кого-то он радует, кого-то огорчает, а бывает что и удивляет.

Читательница сайта «Вечерний Бобруйск» Ирина Ковченко решила удивить своим помидором. Чудо-овощ завесил более килограмма!

– Впервые в этом году посадила томаты сорта «Самурай», понравилось название, – рассказала хозяйка. – По описанию плоды должны быть размером до 300 грамм, не гофрированные. Уже на этапе роста я заметила, что этот плод отличается от остальных своих сородичей, решила из любопытства его не трогать и понаблюдать, что получится. Остальные томаты данного сорта выросли грамм по 300, а этот такой вот Самурай! Пока ничего с ним не делали, показываю чудо-овощ всем знакомым. Томаты свои ничем особым не подкармливаю, только натуральными удобрениями. Химию мы и в магазине можем купить!

Дача у Ирины в деревне Журавец Осиповичского района, где остался домик от родителей. Женщина работает на «Красном пищевике», а все выходные пропадает в деревне, на своей родине. Сейчас в Журавце, по словам Ирины, осталось шесть жилых домов. Постоянно живет только одна бабушка, остальные приезжают как на дачу.

Бобруйчанка Людмила Лозовик также удивила необычным урожаем. У нее на даче в Токарях выросла такая вот декоративная капуста-елочка! Говорит, покупала капусту декоративную сорта Токио, которая по описанию должна быть похожа на розочки разных цветов! А в результате выросла «елочка»!

Также на грядке у Людмилы необычный кабачок.

– Рядом росли кабачок «Ананасный» и цукини, – написала хозяйка. – Видимо, переопылялись с помощью пчелок.

А это чудо-огурец Анастасии Механиковой из Борисова.

– Живу в Борисове, а дача у меня в деревне Селище, – написала Анастасия Михайлина. – Мне 74 года. А на фото мой внук Арсений. Размер этого огурца не измеряла, но рядом с ним на кусте были и по 70 см. Это сорт огурцов «Аллигатор» китайский». Он салатный. В компании к шашлычку – то, что надо!

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