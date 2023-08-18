«Тропические» дожди не охладят белорусов? 1 18.08.2023, 11:26

2,040

Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни.

В Польше на днях была аномальная жара — местами воздух прогрелся до +35,7°. Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде и белорусов, пишет telegraf.news.

Автор телеграм-канала о погоде nadvorie рассказал, что «самый пик» в соседней стране был в Остроленке температура поднялась до +35,7 градусов, а в Легионово +35,6 °С.

Что касается Беларуси, то, по прогнозам «Белгидромета», страну тоже ждет жара. Так, на пятницу, 18 августа, объявлен оранжевый уровень опасности. В этот день погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная «в очень теплой неустойчивой воздушной массе тропического происхождения». Ночью по северу страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +16..+22 градуса, днем +28..+33°С.

В субботу, 19 августа, местами по республике ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура ночью +15..+22 градуса, днем +25..+33 °С.

В воскресенье, 20 августа, местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура ночью +15..+21 градус, днем +27..+34 °С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».