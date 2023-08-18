СМИ: В Киеве произошло покушение на замглавы налоговой службы Украины 18.08.2023, 11:33

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Нападавшие задержаны.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, сообщают украинские СМИ.

«Со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас», - написал Гетманцев в Telegram 18 августа.

По его словам, 17 августа в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура.

«Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие «бизнес» и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска», - сообщил Гетманцев.

Злоумышленники задержаны и дают показания о заказчиках, добавил он.

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