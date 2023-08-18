Аркадий Мошес: Лукашенко дошутился 18.08.2023, 11:38

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фото: getty images

Полное закрытие границы странами Балтии и Польшей будет состоять из нескольких пунктов.

В конце этого месяца страны Балтии и Польша намерены обсудить механизм полного закрытия границы с Беларусью, согласовав технические детали и алгоритмы синхронных действий.

Причины этих намерений и последствия их реализации «Филин» обсудил с директором исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадием Мошесом.

— Я не исключаю того, что граница будет закрыта, хотя пока речь идет о сигнале: если внешнеполитическое поведение Минска не изменится, то через какое-то время это может произойти, по крайней мере с границей для передвижения пассажиров, — отметил эксперт. — Что касается перевозки грузов, это отдельный вопрос и рассматриваться он может отдельно.

Однако ситуация складывается таким образом, что и этого исключать нельзя. Что тут скажешь — Александр Григорьевич Лукашенко дошутился!

— Какой смысл в том, чтобы прекратить пассажирское сообщение, и велика ли вероятность того, что перекроют и грузовое?

— Надо рассматривать все варианты. И вариант с первоначальным прекращением пассажирского движения мне кажется наиболее вероятным.

С грузами все сложнее, здесь Польше и Литве придется принимать во внимание экономические интересы своих партнеров по ЕС, а также Китая и других, заинтересованных в транзите.

Поэтому, думаю, даже если будет принято решение о полном закрытии границ, оно будет состоять из нескольких пунктов, относительно разных аспектов.

И вероятность такого развития событий я не исключаю, потому что санкционное давление на режим Лукашенко усиливается. Его практически не было на протяжении последнего года, однако теперь санкции стали вводить вновь.

Одним из элементов давления вполне может стать закрытие границ.

И в первую очередь сейчас на повестке дня проблемы безопасности Польши и Литвы в связи с потоком нелегальных мигрантов и другими гибридными угрозами.

Именно поэтому так актуально снижение пассажиропотока, о чем и послан политический сигнал. А экономические санкции — это другое, это более сложный вопрос, и он будет обсуждаться дольше, если до него дойдет.

— То есть мигранты являются реальной угрозой, в ответ на которую может последовать адекватный ответ? Как вы считаете, остальные угрозы, о которых часто говорят, не воспринимаются Западом со всей серьезностью?

— В целом Европа, может, и недостаточно боится, но решающими в данном случае будут голоса Польши и Литвы, которым мигранты наносят наибольший урон, а также других заинтересованных государств, той же Германии.

Ведь не секрет, что нелегалы, которые попадают в Польщу и Литву, на самом деле там оставаться не намерены.

Второе — нельзя исключать сценария, когда в потоке этих нелегальных мигрантов окажутся люди, чьей задачей будет дестабилизация ситуации в европейских странах.

Кроме того, Польше и Литве, наверняка, давно надоели всевозможные провокации с разрушением заборов, разрезанием проволоки, бросанием камней, эти шутки про «экскурсии», те же вертолеты и т.д.

Но они же не будут кидаться камнями в ответ и вырывать столбы. Они просто решат закрыть границу. В конечном итоге у любого правительства есть предел терпения, потому что иначе его начнут критиковать изнутри за бездействие.

— Как вы думаете, беларусская сторона опасается перспективы остаться без транзита?

— Точно рассматривает этот вариант всерьез. Иначе у нас не было бы этого достаточно неуклюжего заявления на прошлой неделе, мол, я там дал команду наладить диалог с Польшей. Потому что на протяжении длительного периода мы слышали заявления совершенно другого рода.

Думаю, что аналитические службы и источники, которые есть у Лукашенко на территории ЕС, передали ему, что на этот раз все серьезно.

Заставит ли это его задуматься об устранении проблемы? Польская сторона на этот раз четко озвучила свои требования: прекращение всех провокаций на границе и освобождение политзаключенных.

— Если политическое решение о закрытии границ будет принято, через какое время его могут осуществить технически?

— Думаю, что закрыть границы можно очень быстро. Приведу пример: в прошлом месяце на время проведения саммита НАТО Литва восстановила внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне и в течение недели он был на литовской границе.

Это было объявлено и сделано фактически мгновенно и достаточно эффективно. Так случилось, что я проезжал именно 10 июля через литовско-латвийскую границу по второстепенной деревенской дороге, но даже там был обеспечен полный досмотр всех автомобилей. Очень четко и слаженно.

То есть они могут сделать все оперативно, у них для этого достаточно и технических средств, и других ресурсов.

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