В Беларуси сняли с продажи популярную у многих закуску к пиву 18.08.2023, 11:59

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Российский производитель применил недопустимую пищевую добавку.

В Лидском районе изъяли из продажи продукцию «Кальмар со специями по-шанхайски». Об этом корреспонденту БелТА рассказала главный государственный инспектор отдела государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Лиды Ирина Квочкина.

«Гродненская областная инспекция Госстандарта при проверке одного из магазинов Лидского района установила, что в продаже находилась пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза (а именно «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», «Пищевая продукция в части ее маркировки» по безопасности и маркировке)», — рассказала Ирина Квочкина.

Как отметила главный госинспектор, по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории специалисты установили, что при производстве вяленого кальмара со специями по-шанхайски с кунжутом и перцем в упаковке, изготовленного в Российской Федерации, применялась недопустимая пищевая добавка — синтетический краситель солнечный закат (Е110) в количестве 211 мг/кг.

«Также в ходе проверки установлено превышение в этом продукте консерванта — сорбиновой кислоты более чем в два раза. Таким образом, недобросовестный изготовитель применил недопустимую в рыбной продукции пищевую добавку, чтобы придать привлекательный внешний вид товарам, а также увеличить срок годности продукции», — отметила Ирина Квочкина.

Гродненская областная инспекция Госстандарта выдала запрет на реализацию несоответствующей продукции. Сведения о выявленных нарушениях направлены в инспекцию Госстандарта по месту нахождения импортера для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Беларуси.

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