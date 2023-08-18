Соратники Кадырова поддержали его сына, избившего арестованного в СИЗО 18.08.2023, 12:09

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Адам Делимханов с Адамом Кадыровым

Инцидент прокомментировала уполномоченная «по правам человека» при Путине.

Депутаты Госдумы и сенаторы от Чечни поддерживают 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама, который избил в СИЗО сжегшего Коран Никиту Журавеля, заявил депутат и соратник Кадырова Адам Делимханов, передает The Moscow Times.

«Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания», — написал в своем телеграм-канале Делимханов.

По его мнению, сын Кадырова «показал пример патриотизма». Несогласных с такой точкой зрения Делимханов призвал обсудить поступок 15-летнего подростка с ним лично.

С похожим заявлением выступил глава парламента Чечни Магомед Даудов. «Я абсолютно уверен, что Адам поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец! Любой здравомыслящий человек, независимо от религии и национальности, так же вполне оправдает поступок Адама относительно этого богохульника», — написал Даудов.

Он добавил, что чеченские власти не просто понимают 15-летнего подростка, но и «горячо поддерживают и одобряют». «Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых. Он достойно продолжает традиции защитника Родины и бескомпромиссного борца со злом!» — отметил Даудов.

В мае Никита Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он сказал, что сделал это «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. руб.», и передал запись акции сотруднику СБУ.

«РИА Новости» опубликовало видео, на котором Журавель извинился перед мусульманами мира и назвал сожжение Корана «очень плохим поступком». Несмотря на это, 21 мая его дело передали в Чечню, а 27 мая доставили в СИЗО в Грозном, где над ним пройдет суд.

16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал о жалобе Журавеля на избиение со стороны 15-летнего Кадырова. «На мое имя поступило соответствующее обращение, и я лично выехал в СИЗО. В ходе беседы Никита сказал, что в день встречи с Главой ЧР, после того, как Рамзан Ахматович вышел из камеры, его избил Адам Кадыров», — сказал Солтаев.

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова подтвердила эту информацию. Она попросила Солтаева обратить особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Ранее сыновья главы Чечни, 17-летний Ахмат и 15-летний Адам, были отмечены наградами «За отличие в борьбе с терроризмом», а в прошлом октябре Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья участвовали в боевых действиях в Украине.

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