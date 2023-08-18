«Рыбка не давала нам скучать своими хорошими поклевками» 7 18.08.2023, 12:17

3,360

Где в Беларуси водится много рыбы и что ловится.

На этой неделе у рыбаков из Беларуси есть чем похвастаться. Рыболовы показали фото своих уловов, поделились впечатлениями. А некоторые рассказали о приключениях на рыбалке, пишет «Ганцевичский час».

Красавцы сомики

Евгений Барковский рыбачил на Чигиринке в Могилевской области. Повезло с сомиками.

«Донки с берега, живец вьюн, глубина 30-40 см. 14 и 15 кг. И два сома расправились с крючками».

Смотрите, какие сомики попались (и на заглавном фото).

Куда ж без щук?

Владимир Николаевич из Пинска рыбачил 14 августа с 6 до 15 на реке Стырь. Улов – щуки. На Пинщине рыбаки часто делятся такими уловами.

Рыбачила с подругой

Кристина Ивашкевич из Лунинца поделилась в пинской группе итогами рыбалки с ночевкой на Припяти. Кристина припомнила, что завистливые мужчины-рыбаки оставляли язвительные комментарии, мол, рыбачка фоткается несо своим уловом.

«После всех коментов в этой группе, подруга решила меня поддержать и составить компанию на рыбалке. Ловили на Припяти. На реку прибыли в 12 дня. Клёв был не очень, хотя рыбак с эхолотом подсказал, что рыбы стоит очень много.

Утром прошло три баржи, и весь клёв перебили, последняя баржа застряла около нас и долго не могла вывернуться.

Улов на фото совместный (не было никого рядом, чтобы нас вместе сфоткали)».

Рыбалка – семейный отдых

Александр Крачко из Бреста рыбачил с семьей.

«Семейный маленький выходной на берегу р.Мухавец. Рыбу ловили все: дети на поплавок ловили уклейку, супруга осваивала фидерную снасть. А я всем помогал. Вкусные обеды, настроение, все на высшем уровне. Как оказалось, и рыбка не давала нам скучать своими хорошими поклевками. Вот так провели полдня на свежем воздухе».

Припять одарила сазаном

Владимир Автушенко из Бреста получил предложение на совместную рыбалку на реке Припять.

«Места сразу за Пинском. По рыбалке оказалось очень тяжело и очень жарко. День можно сказать кормили. Вечером круто посидели, так ещё и на диване! Скажу, покомфортнее будет чем на стуле. Ночью спал. Ребята словили пару небольших сомов.

Утром в 5.30 выручает трофейная поклёвка. 15 минут решал вопросы не зная, с кем решаю. Оказался сазан 2975 гр – было круто. К 11 заскочил килошник Лёша и на этом всё. В целом, как и в последнее время, попали на период без клёва. Но мы не сдавались», – написал Владимир.

Наловил лещей

Николай Пинчук из Гомеля рассказал, что выдалась интересная рыбалка на набережной реки Сож.

«Вся рыба стояла на ближней дистанции, исправно клевала на пучек мотыля и на утопленного опарыша».

Ночью рыбаку зевать не дали

Владимир Маслов из Гродно побывал на Гродненском водохранилище.

«Получилось отловиться неплохо. Единственное, что не получилось, так это то, что я не дождался кракенов водохранилища. Ночью в 3:40 что-то клюнуло и резко утащило мой пикер, пока я перезабрасывал фидер. Это был шок. Сняв кормушку и одев маркерный груз на фидер, получилось зацепить плетёный шнур пикера и достать его из воды. Благо есть фонарик, а то ночь была «выколи глаз», да еще и в воду пришлось сигануть. Приключения на этом продолжаются.

Как итог: рыбку словил, на природе побывал, отдохнул, мусор за собой убрал! Почти вся рыба уплыла домой, за исключением нескольких хвостов».

Рыбалка с приключениями

Владимир Яцкевич из Октябрьского рассказал о приключениях с машиной на рыбалке.

«Рванули на Припять. Приехали в темноте. Все места, более-менее нормальные, заняты. Нашли в кустах место. Решили ближе подъехать, но увы. Всадили мой «Пассат» в песок на брюхо.

Разгрузились и пошли разлаживаться. В 4 начали ловить, но до 10 не увидели и поклёвки. Подходил сосед, тоже клёва не было.

Поржал с нас, что полезли на «Пассате». Сказал, сюда легковые не едут, только внедорожники. Ну мы то увидели в темноте след от машины. Но не видели, что «Паджеро» ехал. Сказал, что придется нам идти трактор искать. Смешной человек. Собрался и уехал.

Мы немного половили и пошли откапывать машину. Хорошо, сапёрка помогла, вожу в багажнике. Откопали, подложили старые коврики. И машина пошла. Но самый прикол, что выезжать пришлось задом. Выехали.

Увидели, что освободилось место. Перебрались туда в 12. Я даже до вечера увидел 4 поклёвки. И дистанция была там 60 м. Словил 2 сомика см по 12. Кум 7 подлещиков гр по 300-400. Ловили на червя с опарышем, и на кукурузу пробовали. Но все равно лучше, чем на диване лежать», — рассказал Владимир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».