Казахстан отказывается от экспорта нефти из Новороссийска 1 18.08.2023, 12:17

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На решение повлияла ситуация в Черном море.

Казахстан рассматривает возможность перенаправления своей нефти из российского порта Новороссийск в Черном море в порт Усть-Луга на Балтийском.

Об этом заявил заместитель гендиректора «КазТрансОйл» по транспортировке Эрик Сагиев, сообщает «Интерфакс».

«По Новороссийску нами рассматриваются варианты. В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем по направлению порт Шесхарис, будут перекинуты в порт Усть-Луга. Так мы планируем», - сказал Сагиев.

Опасный порт Новороссийск

Напомним, после того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль «Оленегорский горняк» в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Кроме того, 18 августа в порту Новороссийска вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

На черноморский маршрут приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев Казахстан хочет обеспечить безопасность экспорта своей нефти через российский порт Новороссийск.

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