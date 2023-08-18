Изжил себя 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.08.2023, 12:26

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После дороги Москва-Петербург Путина «понесло».

Вчера великий геополитик предстал в образе «локомотива развития», объявив: «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации»

Первый же вопрос в стиле циничного российского начальства – кто будет строить? Кто-то из друзей Путина? У них денежный голод? Поэтому «подошли возможности»?

На любой шаг российского начальства (собянинские бордюры в Москве, «восстановление» Мариуполя и донецкого аэропорта, мост в Крым) разумно смотреть с точки зрения, кто на этом из приближенных к начальству заработает. В этом главный смысл гениальных планов, остальное – фантик.

Но после дороги Москва-Петербург, «Остапа несло». Великий геополитик заговорил о том, что дорогу можно довести до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Донецка, Луганска и других городов. И до Минска.

Отчего же, не до Херсона и Киева? Неужели это – отсутствие веры в победу? И где же Владивосток? Дорога высоких скоростей должна пройти через всю Россию – можно закопать в нее километры денег.

Все эти рекламные фокусы, призванные показать выдуманную мощь – от слабости. Общей деградации страны они не остановят и ничего не изменят в непреложном выводе – за четверть века своего провального правления Путин привел страну к стратегическому поражению.

Это было понятно и до 24 февраля. Длящееся полтора года бесцельное побоище ставит лишь жирную точку под записью проигранной миру партии. Всему миру. Не только западным странам. Но и Китаю с Индией, а также Африке. Потому что везде развитие, а в России «благодаря» Путину, Мишустину, Лаврову и другим – деградация.

К слову сказать, никто не мешал Путину и его подчиненным строить железные дороги в предыдущие годы. Если не строили, то были, вероятно, причины. Теперь же кинулись обсуждать строительство очередных фантазийных «тоннелей от Бомбея до Лондона».

Все это настолько изжило себя, что одна лишь мысль возникает при прочтении бодряческих новостей – когда же вы, постаревшее начальство, отцепите от горла страны ослабевшие руки.

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